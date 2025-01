Zełenski wśród pierwszych gości Trumpa? Prezydent Ukrainy o szczegółach

Wspomniał także rozmowę z Trumpem, podczas której padła obietnica spotkania. - Podczas naszej rozmowy telefonicznej Trump powiedział mi: " Jedną z pierwszych wizyt, jakich będę oczekiwał, jest twoja " (...). Powiedział: "Dla mnie priorytetem jest zakończenie wojny i ja to zrobię". Wierzę więc, że spotkamy się po jego inauguracji - stwierdził Zełenski, cytowany przez Unian.

Wołodymyr Zełenski: Najpierw trzeba zakończyć gorącą fazę wojny, potem zobaczymy

Wołodymyr Zełenski zdaje sobie sprawę, że wojna w Ukrainie nie zakończy się z dnia na dzień. Uważa jednak, że "gorący" etap można i należy zakończyć szybko, o ile prezydent USA zajmie zdecydowane stanowisko w sprawie. Zdaniem Zełenskiego to ważny krok w stronę odbudowy społeczeństwa i normalnego życia w Ukrainie.

Prezydent ma nadzieję, że plan zaproponowany przez Trumpa będzie zgodny z wizją Ukrainy . Jego zdaniem "nie może być inaczej". - Jesteśmy Ukrainą . To jest nasza niepodległość. To nasza ziemia i nasza przyszłość - podkreślał.

Zełenski przyjmuje do wiadomości, że Trump będzie rozmawiać także ze stroną rosyjską; jego zdaniem to zrozumiałe. - Myślę, że to będzie pierwszy etap. I na tej podstawie będziemy budować kolejne kroki - przewiduje ukraiński przywódca.