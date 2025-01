Gen. Bieniek zapytany przez PAP o możliwe scenariusze wojny Rosji przeciwko Ukrainie powiedział, że głęboko wierzy, że rok 2025 będzie tym, który doprowadzi do zaprzestania działań wojennych. Dodał, że otwartym pozostaje pytanie w jaki sposób do tego dojdzie.

- Czy to będzie porozumienie pokojowe, przerwanie ognia, czy negocjacje mające na celu odzyskanie części terenów, czy to będzie pokój za ziemię , trudno mi w tej chwili powiedzieć. Widzę, że zmęczenie obydwu stron i wyczerpanie się możliwości działań obu uczestników tego konfliktu jest duże - powiedział.

Ukraina - Rosja. "Obie strony są wyczerpane"

Jednocześnie - zauważył - Rosja "ma olbrzymie problemy osobowe" , co widać choćby po ściąganiu na pomoc północnokoreańskich żołnierzy. Ponadto wskazał na problemy demograficzne czy finansowe, co uwidacznia wydawanie w niektórych miejscowościach kartek na żywność. - Czyli ta strona konfliktu też jest bardzo wyczerpana - podkreślił.

Generał Bieniek o Putinie: Ma chore ambicje

Jako kolejne zmienne gen. Bieniek wymienił "chorą ambicję" Władimira Putina do powiększenia Federacji Rosyjskiej, która podtrzymuje wolę walki wbrew społeczeństwu oraz dojście do władzy w USA Donalda Trumpa, który "będzie chciał wpłynąć na zakończenie tego konfliktu".

- Trump nominował specjalnego wysłannika do spraw porozumienia pokojowego, co znaczy, że przywiązuje do tego dużą wagę. W jaki sposób będzie chciał skłonić Ukrainę do zawarcia pokoju, porozumienia, nie wiemy, chociaż z tego wszystkiego wynika, że to nie będzie korzystne dla Ukrainy - ocenił.