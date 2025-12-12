Putin i Erdogan rozmawiali o wojnie w Ukrainie. Padła propozycja
Recep Tayyip Erdogan spotkał się w piątek z Władimirem Putinem w Turkmenistanie, gdzie zasugerował, żeby zaprzestać ataków na obiekty energetyczne i porty, twierdząc, że byłoby to "korzystne". Rozmowy toczyły się głównie wokół wojny w Ukrainie, a turecki przywódca ocenił, że "można osiągnąć porozumienie" na warunkach "przynoszących praktyczne korzyści obu stronom".
W skrócie
- Recep Tayyip Erdogan spotkał się z Władimirem Putinem w Turkmenistanie, rozmawiając m.in. o wojnie w Ukrainie.
- Turecki prezydent podkreślił możliwość osiągnięcia porozumienia przynoszącego praktyczne korzyści obu stronom i zasugerował tymczasowe zawieszenie broni.
- Podczas spotkania poruszono także temat sankcji na Rosję, sytuacji na Bliskim Wschodzie i możliwości organizacji kolejnych rozmów pokojowych w Turcji.
O sprawie poinformowało w mediach społecznościowych Biuro Komunikacji Prezydencji Republiki Turcji. W komunikacie wskazano, że Recep Tayyip Erdogan docenił toczące się "wysiłki na rzecz zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej".
Zaznaczono, że trwały pokój powinien być osiągnięty na sprawiedliwych warunkach. Turecki przywódca miał uznać, że można osiągnąć porozumienie "na warunkach przynoszących praktyczne korzyści obu stronom". W jego ocenie korzystne ma być również "wdrożenie ograniczonego zawieszenia broni", polegającego na zaprzestaniu ataków na obiekty energetyczne i porty.
"Nasz Prezydent zauważył, że procesy negocjacyjne mające na celu zakończenie wojny są uważnie śledzone i że w tym kontekście Turcja jest gotowa organizować spotkania we wszystkich formatach" - wskazano.
Erdogan rozmawiał z Putinem. Wśród tematów sankcje na Rosję
Podczas spotkania w Turkmenistanie turecki przywódca szczegółowo omówił także z Władimirem Putinem kwestię zamrożonych przez Unię Europejską rosyjskich aktywów. Rozmowy dotyczyły również bieżącej sytuacji w Palestynie, Syrii, a także na Kaukazie Południowym.
Tureckojęzyczny portal "Hürriyet Daily News" opisał, że rozmowy na linii Erdogan - Putin toczyły się na marginesie forum pokojowego w stolicy Turkmenistanu. Turecki przywódca po raz ostatni dyskutował z Putinem 24 listopada. Wówczas politycy odbyli rozmowę telefoniczną, która dotyczyła pomiędzy oboma krajami oraz wojny w Ukrainie.
W maju oraz czerwcu bieżącego roku w Stambule toczyły się negocjacje między Ukrainą a Rosją. Zgodnie z informacjami, do których dotarł portal, Turcja jest zainteresowana zorganizowaniem kolejnej tury rozmów pokojowych.