W skrócie Recep Tayyip Erdogan spotkał się z Władimirem Putinem w Turkmenistanie, rozmawiając m.in. o wojnie w Ukrainie.

Turecki prezydent podkreślił możliwość osiągnięcia porozumienia przynoszącego praktyczne korzyści obu stronom i zasugerował tymczasowe zawieszenie broni.

Podczas spotkania poruszono także temat sankcji na Rosję, sytuacji na Bliskim Wschodzie i możliwości organizacji kolejnych rozmów pokojowych w Turcji.

O sprawie poinformowało w mediach społecznościowych Biuro Komunikacji Prezydencji Republiki Turcji. W komunikacie wskazano, że Recep Tayyip Erdogan docenił toczące się "wysiłki na rzecz zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej".

Zaznaczono, że trwały pokój powinien być osiągnięty na sprawiedliwych warunkach. Turecki przywódca miał uznać, że można osiągnąć porozumienie "na warunkach przynoszących praktyczne korzyści obu stronom". W jego ocenie korzystne ma być również "wdrożenie ograniczonego zawieszenia broni", polegającego na zaprzestaniu ataków na obiekty energetyczne i porty.

"Nasz Prezydent zauważył, że procesy negocjacyjne mające na celu zakończenie wojny są uważnie śledzone i że w tym kontekście Turcja jest gotowa organizować spotkania we wszystkich formatach" - wskazano.

Erdogan rozmawiał z Putinem. Wśród tematów sankcje na Rosję

Podczas spotkania w Turkmenistanie turecki przywódca szczegółowo omówił także z Władimirem Putinem kwestię zamrożonych przez Unię Europejską rosyjskich aktywów. Rozmowy dotyczyły również bieżącej sytuacji w Palestynie, Syrii, a także na Kaukazie Południowym.

Tureckojęzyczny portal "Hürriyet Daily News" opisał, że rozmowy na linii Erdogan - Putin toczyły się na marginesie forum pokojowego w stolicy Turkmenistanu. Turecki przywódca po raz ostatni dyskutował z Putinem 24 listopada. Wówczas politycy odbyli rozmowę telefoniczną, która dotyczyła pomiędzy oboma krajami oraz wojny w Ukrainie.

W maju oraz czerwcu bieżącego roku w Stambule toczyły się negocjacje między Ukrainą a Rosją. Zgodnie z informacjami, do których dotarł portal, Turcja jest zainteresowana zorganizowaniem kolejnej tury rozmów pokojowych.

