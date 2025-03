- Nie ma potrzeby naciskać teraz na Zełenskiego, jakikolwiek by on był. Trzeba przekonać, dogadać się z Zełenskim, bo za nim stoi większość ukraińskiego społeczeństwa - powiedział Łukaszenka, podkreślając, że rozmowy są konieczne. - Chcecie - przyjeżdżajcie. Tutaj - to niedaleko, 200 kilometrów od białoruskiej granicy do Kijowa. Usiądziemy i spokojnie się dogadamy - dodał.