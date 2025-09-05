W skrócie Władimir Putin zadeklarował brak sprzeciwu Rosji wobec akcesji Ukrainy do UE.

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto podkreślił, że opinia Moskwy nie ma wpływu na stanowisko Węgier.

Słowacki premier Robert Fico i Słowacja wspierają starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.

Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Podczas wspólnej konferencji prasowej ukraiński prezydent mówił o potencjalnej akcesji jego kraju do Unii Europejskiej i stanowisku Władimira Putina, który kilka dni temu w Pekinie stwierdził, że Rosja nigdy się temu nie sprzeciwiała.

- Wreszcie docierają do nas sygnały z Rosji, że teraz akceptują członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Szkoda tylko, że z takim opóźnieniem przyjmują rzeczywistość - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy przyznał, że nie rozumie uporu Węgier dotyczącego sprzeciwiania się akcesji jego kraju do UE. - Jeśli nawet Putin nie ma nic przeciwko temu, to stanowisko niektórych krajów, zwłaszcza Węgier, wygląda naprawdę dziwnie - mówił.

Do słów Zełenskiego odniósł się w swoich mediach społecznościowych szef węgierskiego MSZ, Peter Szijjarto. "Wbrew temu, co (Zełenski - red.) mówi, o naszym stanowisku nie decyduje się za granicą. Nie obchodzi nas, co Moskwa myśli o członkostwie Ukrainy w UE" - napisał.

Jak wskazał, rząd węgierski interesuje się tylko tym, co na ten temat uważają obywatele kraju, "a oni wyrazili swoje zdanie". "Nie chcą, by Ukraina była członkiem UE! Nie chcą, by Ukraińcy zniszczyli rolników, nasz rynek pracy i nasze bezpieczeństwo" - czytamy we wpisie.

Szijjarto stwierdził też, że Zełenski "ufa Rosjanom na próżno" i zasugerował, że zdanie Budapesztu w tej kwestii nie ulegnie zmianie.

O potencjalnej akcesji do UE Wołodymyr Zełenski rozmawiał w piątek również ze słowackim premierem Robertem Ficą, który był bezpośrednim świadkiem słów Putina o "braku sprzeciwu" wobec tej idei.

"Słowacja wspiera Ukrainę na jej drodze do Unii Europejskiej. To niezwykle ważne. Podzielamy również pogląd, że Ukraina i Mołdawia muszą kontynuować wspólne działania na rzecz członkostwa w UE" - napisał w mediach społecznościowych ukraiński lider.

Fico już w czerwcu zadeklarował, że Słowacja popiera starania Ukrainy o wstąpienie do UE. - Rząd Słowacji życzy Ukrainie europejskiego rozwoju. Jeśli Ukraina chce przystąpić do UE, to jest to jej suwerenna decyzja - mówił.

Premier przyznał jednak, że by do tego doszło, Kijów musi spełnić warunki członkostwa.

