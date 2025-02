Z informacji pozyskanych przez BFMTV wynika, że w środę strona amerykańska zwróciła się do ukraińskiej administracji, by przekazać, że odwołuje zapowiadaną wcześniej wizytę Wołodymyra Zełenskiego w stolicy Stanów Zjednoczonych . Rozmówca serwisu twierdzi, że w tej sytuacji ukraiński prezydent postanowił skontaktować się z Emmanuelem Macronem .

"Financial Times" informował we wtorek, że Ukraina zgodziła się na amerykańskie porozumienie po tym, jak Waszyngton zrezygnował z największych żądań, w tym prawa do 500 mld dolarów potencjalnych dochodów z eksploatacji zasobów minerałów ziem rzadkich. Nowy tekst ma mówić o tym, że pieniądze będą wykorzystywane do inwestycji w Ukrainie.