Wojna w Ukrainie

"Nie damy się zastraszyć". Kraj NATO przygotowuje odpowiedź na działania Moskwy

Oprac.: Marcin Jan Orłowski

Niemiecki rząd planuje przygotowanie odpowiedzi na rosyjskie prowokacje przeprowadzane na terytorium kraju. Jak poinformował kanclerz Friedrich Merz, sprawa omawiana będzie w trakcie zbliżającej się Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Putin się przeliczył - stwierdził.

Kanclerz Niemiec zapowiada reakcję na działania Kremla
Kanclerz Niemiec zapowiada reakcję na działania Kremla

W skrócie

  • Niemiecki rząd przygotowuje odpowiedź na prowokacje ze strony Rosji, które mają zdaniem władz charakter wojny hybrydowej.
  • Kanclerz Friedrich Merz podkreślił, że Niemcy nie pozwolą się zastraszyć i będą bronić się przed sabotażem, szpiegostwem oraz cyberatakami.
  • Omawiana jest również kwestia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy, co ma pokazać Rosji wysokie koszty dalszej wojny.
O stanowisku władz w Berlinie wobec Moskwy informuje portal Der Standard. Jak relacjonują dziennikarze, Friedrich Merz otwarcie oskarża Rosję o próbę destabilizacji Niemiec i innych krajów Europy.

Kanclerz zwrócił uwagę na szereg działań, które przyjmują charakter wojny hybrydowej. Mowa między innymi o serii sabotaży, szpiegostwie, cyberatakach i celowej dezinformacji.

    W trakcie przemówienia w Bundestagu polityk podkreślił, że podejmując tego typu ruchu rosyjski dyktator popełnił poważny błąd. - Putin się przeliczył. Nie damy się zastraszyć. Będziemy się przed tym bronić - stwierdził.

    Niemcy. Rząd w Berlinie chce odpowiedzieć na działania Moskwy

    Jednym z tematów, który omawiany będzie w trakcie zbliżającej się niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie kwestia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów, które miałyby zostać wykorzystane na zakup sprzętu wojskowego i pomoc finansową Ukrainie.

    Mowa o kwocie blisko 140 miliardów euro, która pozyskana byłaby ze sprzedaży aktywów, które znajdują się m.in. w Belgii. Wcześniej tamtejsze władze zaapelowały do krajów UE by dały gwarancję wsparcia w przypadku potencjalnych pozwów ze strony Rosji.

    - Władimir Putin musi zostać przekonany, że nie ma siły, by przetrwać tę wojnę. Musi zdać sobie sprawę, że ta wojna będzie go drogo kosztować i będzie droższa niż wynegocjowany pokój - tłumaczył Merz.

