Szłapka przeprasza w imieniu Tuska. "Faktycznie porodówka nie funkcjonuje"

Maria Kosiarz

- Chciałbym bardzo przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie związanej z porodówką w Lesku - mówił na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Polityk zapewniał, że premier Donald Tusk nie miał złych intencji, mówiąc, że oddział położniczy na Podkarpaciu nadal funkcjonuje.

Adam Szłapka przeprasza za słowa premiera Donalda Tuska

W skrócie

  • Adam Szłapka przeprosił za wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie porodówki w Lesku oraz potwierdził, że oddział ten nie funkcjonuje.
  • Opozycja skrytykowała wypowiedzi Donalda Tuska, podnosząc obawy dotyczące dostępności oddziałów położniczych i sytuacji kobiet z mniejszych miejscowości.
  • Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że działalność porodówki była zawieszona ze względu na braki kadrowe i przedłużający się remont.
Rzecznik rządu złożył w imieniu premiera oficjalne przeprosiny za słowa Tuska o porodówce w Lesku, wypowiedziane w piątek na antenie TVN24.

- Chciałbym, bo mam bezpośrednie upoważnienie od pana premiera, bardzo serdecznie przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie związanej z porodówką w Lesku.

Jak zaznaczył, mimo zapewnień szefa rządu, "faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje".

- Nigdy z naszej strony, ze strony rządu czy NFZ, nie było intencji jej zamykania. Wniosek samorządu powiatowego, który trzykrotnie się pojawiał i decyzja ostatecznie rady doprowadziła do tego, że ta porodówka nie funkcjonuje - tłumaczył Adam Szłapka.

Rzecznik rządu przeprasza za słowa Tuska. "Nie było takiej intencji"

Premier Donald Tusk, zapytany przez Marię Wydrę z młodzieżówki Młodzi Razem o kwestię likwidacji kilkudziesięciu porodówek i związane z tym trudności dla kobiet w ciąży, zapewniał, że w Polsce nie ma problemów z dostępem do oddziałów położniczych.

Dopytywany o zlikwidowaną porodówkę w Lesku, stwierdził, że oddział ten dalej funkcjonuje.

- Przepraszam za to, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd, nie było takiej intencji, jeśli chodzi o scenariusze. Tu od początku NFZ i Ministerstwo Zdrowia było gotowe do współpracy z samorządem, ale nie może żaden oddział funkcjonować wbrew samorządom - mówił we wtorek Szłapka.

Tusk o sytuacji polskich porodówek. Ostra reakcja opozycji

Deklaracja premiera wywołała falę krytyki ze strony polityków opozycji. Poseł PiS Janusz Cieszyński pisał w mediach społecznościowych, że "sprawę porodówki w Lesku, o której skłamał wczoraj Donald Tusk, obiecała załatwić jeszcze Izabela Leszczyna. Po zmianie w Ministerstwie Zdrowia okazało się, że nawet nie spróbowała".

Marcelina Zawisza z Partii Razem uznała wypowiedź Tuska za "skandaliczną w stosunku do kobiet, które będą musiały jechać 100 km i boją się, że nie dojadą do szpitala".

"Oddział ginekologiczno-położniczy w Lesku został zamknięty 1 stycznia 2026 roku mimo protestów i wizyt w Ministerstwie Zdrowia. Mieliście te kobiety tak głęboko w poważaniu, że nawet pan nie zauważył? Bez żartów. Kobiety z mniejszych miejscowości też są obywatelkami i należy im się godny i bezpieczny poród!" - przekonywała.

Krytycznie o słowach premiera wypowiedział się również senator PiS Stanisław Karczewski.

"Obejrzyjcie dokładnie to wideo, jak butny Tusk zbija z tropu pytających go młodych ludzi. Oni słuchają, w końcu wierzą, no bo chcą wierzyć osobie, która piastuje jedno z najwyższych stanowisk w państwie. A ten bezczelnie wprowadza i ich, i wszystkich widzów w błąd" - pisał.

Porodówka w Lesku. Oddział nie funkcjonuje od miesięcy

O problemach związanych z porodówką w Lesku głośno było od miesięcy. Działalność "ostatniej porodówki w Bieszczadach" została zawieszona 1 lipca 2025 roku. Jak wynika z ustaleń TVN24, która zwróciła się z prośbą o komentarz do Magdaleny Dąbrowskiej, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, od 1 stycznia placówka nie funkcjonuje.

- Oglądałam wczorajszy program z premierem Donaldem Tuskiem i powiedział nieprawdę, porodówki nie ma. Powodem zamknięcia był brak środków na dalszą działalność oddziału, który generował straty dla szpitala - mówiła.

Jak poinformowało z kolei Ministerstwo Zdrowia, zawieszenie działalności porodówki zostało zgłoszone do wojewody podkarpackiego i trwało do końca 2025 roku. Jego powodem były braki kadrowe oraz przedłużający się remont.

Mucha w ''Graffiti'' o dalszych cięciach w NFZ: Część pacjentów nie otrzyma opieki zdrowotnejPolsat NewsPolsat News

