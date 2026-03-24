W skrócie Kardynał Pierbattista Pizzaballa ogłosił odwołanie niektórych uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

W Niedzielę Palmową tradycyjna procesja zostanie zastąpiona modlitwą w wyznaczonym miejscu, a msza w Wielki Czwartek została przełożona na później.

Łaciński patriarcha Jerozolimy poinformował, że już teraz wiadomo, iż nie będzie otwartych uroczystości dla wszystkich.

Wielki Tydzień w Jerozolimie przebiegnie bez ważnych uroczystości. W przesłaniu do wiernych, przytoczonym przez Vatican News, kardynał Pierbattista Pizzaballa wezwał do zgromadzenia się w sobotę na modlitwie różańcowej w intencji pokoju.

Jerozolima: Niedziela Palmowa bez procesji, msza w Wielki Czwartek przełożona

Włoski purpurat poinformował, że w Niedzielę Palmową tradycyjna procesja zostanie zastąpiona przez chwilę modlitwy w Jerozolimie w miejscu, które zostanie jeszcze wyznaczone.

Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, która zazwyczaj odbywała się w bazylice Grobu Pańskiego, została przełożona na późniejszy termin, gdy tylko pozwoli na to sytuacja - najlepiej, jak zaznaczono, jeszcze w okresie wielkanocnym.

Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach - zaznaczył kardynał Pizzaballa.

"Ograniczenia narzucone z powodu konfliktu i wydarzenia ostatnich dni nie pozwalają na to, by przewidywać szybką poprawę sytuacji. W stałym dialogu z właściwymi władzami, wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi, zastanawiamy się, w jaki sposób, w formach, które zostaną uzgodnione, będzie możliwe celebrowanie centralnej tajemnicy naszego Zbawienia w sercu naszych Kościołów" - napisał patriarcha.

Jerozolima. Wielkanoc w cieniu wojny. "Nie będzie zwykłych uroczystości"

Łaciński patriarcha Jerozolimy przyznał, że sytuacja pozostaje dynamiczna i nie ma możliwości podania definitywnych wskazówek na nadchodzące dni. Dlatego działania będą codziennie koordynowane.

"Już teraz jednak wiadomo, że nie będzie można odprawiać zwykłych uroczystości otwartych dla wszystkich" - dodał hierarcha.

"Do trudów tego czasu wojny, który dotyka nas wszystkich, dochodzi dziś także ból wynikający z niemożności godnego i wspólnego celebrowania Wielkanocy. To rana, która dołącza do wielu innych zadanych przez konflikt. Nie możemy jednak pozwolić, by nas to zniechęciło. Gdy nie możemy gromadzić się tak, jak byśmy chcieli, nie rezygnujmy z modlitwy" - podkreślił kardynał Pizzaballa w przesłaniu do wiernych.

Dodał też, że "żadna ciemność, nawet ta wojny, nie ma ostatniego słowa".

28 lutego siły Stanów Zjednoczonych i Izraela rozpoczęły operację przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie.

Balczun o cenach paliw: To nie jest tak, że Orlen sam może zadecydować jak będzie wyglądał polski rynek Polsat News Polsat News