Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony dronów w związku z ostatnimi incydentami w Europie. - Jesteśmy celem hybrydowego zagrożenia - powiedział w niemieckim parlamencie, Bundestagu. - Jesteśmy celem sabotażu i szpiegostwa - dodał. Podkreślił, że zagrożenie ze strony dronów jest wysokie i w pojedynczych przypadkach konkretne. Agresja pochodzi przy tym również z Rosji.

Dlatego niemiecki rząd przygotowuje się na "zagrożenia hybrydowe". Dobrindt zapowiedział nowelizację ustawy o bezpieczeństwie lotniczym i zwiększenie środków finansowych na ten cel. "Wykrywanie, obrona i przechwytywanie" to punkty odniesienia w walce z zagrożeniem dronami. Szef niemieckiego MSW wskazał przy tym na "wyścig zbrojeń między zagrożeniem ze strony dronów a obroną przed dronami".

Drony nad lotniskami. Niemieckie MSW mówi o wzroście zagrożenia

Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych mówi o zwiększonym zagrożeniu w Niemczech. - Zagrożenie ze strony dronów rozwija się dynamicznie - nie tylko z powodu ciągłego postępu technologicznego - powiedział rzecznik ministerstwa w rozmowie z dziennikiem "Handelsblatt".

W konsekwencji luki w niemieckim systemie obrony przed dronami mają zostać szybko zamknięte. Według ministerstwa trwają obecnie uzgodnienia dotyczące reformy ustawy o policji federalnej oraz dostosowania ustawy o bezpieczeństwie lotniczym.

Zagrożenie dronami w Niemczech. Ataki na infrastrukturę krytyczną

Także urzędy bezpieczeństwa poszczególnych krajów związkowych są zaniepokojone. - Ataki są teraz częstsze i bardziej precyzyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną - powiedział w rozmowie z "Handelsblattem" Stephan Kramer, prezes Urzędu Ochrony Konstytucji Turyngii. - Musimy jak najszybciej poprawić wykrywanie i odpieranie ataków - dodał.

Szef landowego kontrwywiadu wskazał na liczne obserwacje dronów w ostatnich miesiącach - zarówno nad obiektami wojskowymi, jak i nad infrastrukturą krytyczną. Niemcy, jako kraj wspierający Ukrainę, "znajdują się wysoko na liście potencjalnych celów" - powiedział Kramer.

Przewodniczący Związku Zawodowego Policji Federalnej, Heiko Teggatz, skrytykował brak jasnych kompetencji urzędowych w zakresie użycia i zwalczania dronów. Jednocześnie ostrzegł przed związanymi z tym zagrożeniami. - Ataki dronów na nasze lotniska cywilne mogą w najlepszym przypadku spowodować znaczne straty ekonomiczne, a w najgorszym - kosztować ludzkie życie - powiedział Teggatz w rozmowie z "Handelsblattem".

Drony nad lotniskami

W poniedziałek wieczorem, 22 września został wstrzymany ruch lotniczy w stolicy Danii - Kopenhadze, bo przez kilka godzin nad terenem lotniska przelatywały duże drony. Odwołano 100 lotów, a 31 zostało przekierowanych do innych portów lotniczych.

W nocy ze środy na czwartek ponownie zaobserwowano drony nad czterema duńskimi lotniskami - w Aalborgu, Esbjergu i Sonderborgu oraz bazy sił powietrznych w Skrydstrup. Duński rząd mówi o "ataku hybrydowym". Wszystko wskazuje na to, że stoi za tym profesjonalista - powiedział minister obrony Danii Troels Lund Poulsen w czwartek na porannej konferencji prasowej w Kopenhadze.

Podobne incydenty są coraz częstsze. Także w stolicy Norwegii, Oslo, wykrycie dronów w nocy z poniedziałku na wtorek, 23 września, doprowadziło do tymczasowego wstrzymania ruchu lotniczego. Już wcześniej Polska, Estonia i Rumunia zgłosiły naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i myśliwce. NATO uznało to za celową prowokację ze strony Rosji, natomiast Moskwa odrzuca te oskarżenia.

Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

Artykuł Deutsche Welle dostępny jest tutaj.

Strzelać do rosyjskich obiektów naruszających granice? Trump daje zielone światło. Schetyna w ''Graffiti'': To nowa rzecz Polsat News Polsat News