Drony nad lotniskami, Niemcy zaniepokojeni. "Jesteśmy na liście"
Niemiecki rząd przygotowuje się na zagrożenie hybrydowe ze strony Rosji. Coraz częstsze ataki na obiekty infrastruktury krytycznej zmuszają władze do podjęcia zdecydowanych działań. - Jesteśmy celem sabotażu i szpiegostwa - powiedział niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt.
Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony dronów w związku z ostatnimi incydentami w Europie. - Jesteśmy celem hybrydowego zagrożenia - powiedział w niemieckim parlamencie, Bundestagu. - Jesteśmy celem sabotażu i szpiegostwa - dodał. Podkreślił, że zagrożenie ze strony dronów jest wysokie i w pojedynczych przypadkach konkretne. Agresja pochodzi przy tym również z Rosji.
Dlatego niemiecki rząd przygotowuje się na "zagrożenia hybrydowe". Dobrindt zapowiedział nowelizację ustawy o bezpieczeństwie lotniczym i zwiększenie środków finansowych na ten cel. "Wykrywanie, obrona i przechwytywanie" to punkty odniesienia w walce z zagrożeniem dronami. Szef niemieckiego MSW wskazał przy tym na "wyścig zbrojeń między zagrożeniem ze strony dronów a obroną przed dronami".
Drony nad lotniskami. Niemieckie MSW mówi o wzroście zagrożenia
Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych mówi o zwiększonym zagrożeniu w Niemczech. - Zagrożenie ze strony dronów rozwija się dynamicznie - nie tylko z powodu ciągłego postępu technologicznego - powiedział rzecznik ministerstwa w rozmowie z dziennikiem "Handelsblatt".
W konsekwencji luki w niemieckim systemie obrony przed dronami mają zostać szybko zamknięte. Według ministerstwa trwają obecnie uzgodnienia dotyczące reformy ustawy o policji federalnej oraz dostosowania ustawy o bezpieczeństwie lotniczym.
Zagrożenie dronami w Niemczech. Ataki na infrastrukturę krytyczną
Także urzędy bezpieczeństwa poszczególnych krajów związkowych są zaniepokojone. - Ataki są teraz częstsze i bardziej precyzyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną - powiedział w rozmowie z "Handelsblattem" Stephan Kramer, prezes Urzędu Ochrony Konstytucji Turyngii. - Musimy jak najszybciej poprawić wykrywanie i odpieranie ataków - dodał.
Szef landowego kontrwywiadu wskazał na liczne obserwacje dronów w ostatnich miesiącach - zarówno nad obiektami wojskowymi, jak i nad infrastrukturą krytyczną. Niemcy, jako kraj wspierający Ukrainę, "znajdują się wysoko na liście potencjalnych celów" - powiedział Kramer.
Przewodniczący Związku Zawodowego Policji Federalnej, Heiko Teggatz, skrytykował brak jasnych kompetencji urzędowych w zakresie użycia i zwalczania dronów. Jednocześnie ostrzegł przed związanymi z tym zagrożeniami. - Ataki dronów na nasze lotniska cywilne mogą w najlepszym przypadku spowodować znaczne straty ekonomiczne, a w najgorszym - kosztować ludzkie życie - powiedział Teggatz w rozmowie z "Handelsblattem".
Drony nad lotniskami
W poniedziałek wieczorem, 22 września został wstrzymany ruch lotniczy w stolicy Danii - Kopenhadze, bo przez kilka godzin nad terenem lotniska przelatywały duże drony. Odwołano 100 lotów, a 31 zostało przekierowanych do innych portów lotniczych.
W nocy ze środy na czwartek ponownie zaobserwowano drony nad czterema duńskimi lotniskami - w Aalborgu, Esbjergu i Sonderborgu oraz bazy sił powietrznych w Skrydstrup. Duński rząd mówi o "ataku hybrydowym". Wszystko wskazuje na to, że stoi za tym profesjonalista - powiedział minister obrony Danii Troels Lund Poulsen w czwartek na porannej konferencji prasowej w Kopenhadze.
Podobne incydenty są coraz częstsze. Także w stolicy Norwegii, Oslo, wykrycie dronów w nocy z poniedziałku na wtorek, 23 września, doprowadziło do tymczasowego wstrzymania ruchu lotniczego. Już wcześniej Polska, Estonia i Rumunia zgłosiły naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i myśliwce. NATO uznało to za celową prowokację ze strony Rosji, natomiast Moskwa odrzuca te oskarżenia.
Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle
Artykuł Deutsche Welle dostępny jest tutaj.