"Pułapka eskalacyjna Putina". Rząd w Berlinie alarmuje

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

"Nie można wpaść w 'pułapkę eskalacyjną Putina'" - przestrzega minister obrony Niemiec Boris Pistoriuis. Zalecił powściągliwość przy dylematach dotyczących ewentualnego strącania rosyjskich samolotów.

Niemiecki minister przestrzega, by nie wpaść w "pułapkę eskalacyjną Putina"
Niemiecki minister przestrzega, by nie wpaść w "pułapkę eskalacyjną Putina" Sefa Karacan / Anadolu Agency /EPA/MIKHAIL METZELAFP

W opublikowanej w niedzielę rozmowie z gospodarczym dziennikiem "Handelsblatt" Pistorius ocenił, że Władimir Putin, który w latach 80. był agentem KGB w NRD, "bardzo dobrze zna Niemcy".

Niemcy. Boris Pistorius przestrzega przed zestrzeliwaniem rosyjskich samolotów

W tym kontekście minister ostrzegł: "nie możemy wpaść w eskalacyjną pułapkę Putina".

"Gdybyśmy zestrzelili samolot, on stwierdziłby, że naruszenie przestrzeni powietrznej było tylko błędem pilota, a my zabiliśmy niewinnego młodego człowieka" - powiedział minister reprezentujący SPD.

Wypowiedź Pistoriusa jest zgodna z wcześniejszymi doniesieniami niemieckiej prasy, że rząd w Berlinie prezentuje zachowawcze stanowisko w dyskusji dotyczącej ewentualnego strącania rosyjskich samolotów.

Zobacz również:

Przywódcy Niemiec: kanclerz Friedrich Merz i szef resortu obrony Boris Pistorius
Świat

Niemcy tracą cierpliwość. Odpowiadają Rosji, "nie pozwolimy"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Pistorius już we wrześniu, po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, zapowiadał że europejskie kraje nie powinny "dać się wciągnąć Putinowi w pułapkę eskalacyjną".

    Zagrożenie ze strony Rosji. Pistorius chce inwestycji w przemysł zbrojeniowy

    W temacie strącania dronów Pistorius powiedział w rozmowie z "Handelsblattem", że Bundeswehra nie ma logistycznych możliwości, by ochraniać przestrzeń powietrzną całych Niemiec. Opowiedział się także za zwiększeniem zaangażowania kapitału państwowego w przemysł zbrojeniowy.

    Pistorius wypowiadał się po incydentach z dronami na lotnisku w Monachium. Od nocy z czwartku na piątek w stolicy Bawarii odwołano z tego powodu kilkadziesiąt lotów, zakłócenia wpłynęły na plany podróżnicze ponad 10 tys. osób.

    Zobacz również:

    Lotnisko w Monachium
    Świat

    Drony nad obiektem, odwołane loty i chaos na lotnisku w Monachium.

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek

      Ze względu na coraz więcej niezarejestrowanych przelotów dronów w Niemczech, w tym blisko infrastruktury krytycznej, szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt chce pozwolić Bundeswehrze na strącanie podejrzanych bezzałogowców.

      Wymagać to będzie dużych zmian prawnych, prawdopodobnie nawet na poziomie konstytucji.

      W przyszłym tygodniu rząd RFN ma dyskutować nad szczegółami pierwszych zmian legislacyjnych. Na początek omawiane będą nowe środki antydronowe dla policji federalnej. Funkcjonariusze mają zostać wyposażeni w nowe zagłuszacze dronów, lasery oraz drony przechwytujące.

      Zobacz również:

      Wystrzelenie chińskiej konstelacji czterech satelitów Internetu Rzeczy (IoT) na orbitę okołoziemską
      Ukraina - Rosja

      Chiny pomagają Rosji w atakach na Ukrainie? Ustalenia wywiadu

      Monika Bortnowska
      Monika Bortnowska
      "Wydarzenia": Prezydencki kebab. Karol Nawrocki spełnił obietnicęPolsat News

      Najnowsze