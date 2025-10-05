W opublikowanej w niedzielę rozmowie z gospodarczym dziennikiem "Handelsblatt" Pistorius ocenił, że Władimir Putin, który w latach 80. był agentem KGB w NRD, "bardzo dobrze zna Niemcy".

Niemcy. Boris Pistorius przestrzega przed zestrzeliwaniem rosyjskich samolotów

W tym kontekście minister ostrzegł: "nie możemy wpaść w eskalacyjną pułapkę Putina".

"Gdybyśmy zestrzelili samolot, on stwierdziłby, że naruszenie przestrzeni powietrznej było tylko błędem pilota, a my zabiliśmy niewinnego młodego człowieka" - powiedział minister reprezentujący SPD.

Wypowiedź Pistoriusa jest zgodna z wcześniejszymi doniesieniami niemieckiej prasy, że rząd w Berlinie prezentuje zachowawcze stanowisko w dyskusji dotyczącej ewentualnego strącania rosyjskich samolotów.

Pistorius już we wrześniu, po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, zapowiadał że europejskie kraje nie powinny "dać się wciągnąć Putinowi w pułapkę eskalacyjną".

Zagrożenie ze strony Rosji. Pistorius chce inwestycji w przemysł zbrojeniowy

W temacie strącania dronów Pistorius powiedział w rozmowie z "Handelsblattem", że Bundeswehra nie ma logistycznych możliwości, by ochraniać przestrzeń powietrzną całych Niemiec. Opowiedział się także za zwiększeniem zaangażowania kapitału państwowego w przemysł zbrojeniowy.

Pistorius wypowiadał się po incydentach z dronami na lotnisku w Monachium. Od nocy z czwartku na piątek w stolicy Bawarii odwołano z tego powodu kilkadziesiąt lotów, zakłócenia wpłynęły na plany podróżnicze ponad 10 tys. osób.

Ze względu na coraz więcej niezarejestrowanych przelotów dronów w Niemczech, w tym blisko infrastruktury krytycznej, szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt chce pozwolić Bundeswehrze na strącanie podejrzanych bezzałogowców.

Wymagać to będzie dużych zmian prawnych, prawdopodobnie nawet na poziomie konstytucji.

W przyszłym tygodniu rząd RFN ma dyskutować nad szczegółami pierwszych zmian legislacyjnych. Na początek omawiane będą nowe środki antydronowe dla policji federalnej. Funkcjonariusze mają zostać wyposażeni w nowe zagłuszacze dronów, lasery oraz drony przechwytujące.

