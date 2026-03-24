Abonament RTV to obowiązkowa opłata, której celem jest wsparcie realizacji misji publicznej telewizji oraz radia. Wysokość daniny jest ustalana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Obecnie wynosi ona 9,50 zł miesięcznie (w przypadku radia) lub 30,50 zł miesięcznie (w przypadku telewizora bądź telewizora i radia). Poborem abonamentu RTV zajmuje się Poczta Polska.

Abonament RTV. Kto jest z niego zwolniony?

Jak czytamy na stronie gov.pl, z opłat abonamentowych zwolnione są między innymi osoby, które zaliczają się do I grupy inwalidzkiej lub weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Abonamentu nie muszą również płacić seniorzy po 60. roku życia mający prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Co więcej - opłata nie obejmuje także osób, które ukończyły 75 lat. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej: "zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent ukończył 75. rok życia".

W tej sytuacji zwolnienie jest przyznawane automatycznie. Warto jednak pamiętać, że w pozostałych przypadkach konieczne jest załatwienie pewnych formalności uwzględniających między innymi złożenie stosownego oświadczenia.

Waloryzacja może przyczynić się do utraty zwolnienia z abonamentu RTV

Wcześniej wspomniani seniorzy po 60. roku życia z prawem do emerytury nie muszą płacić abonamentu RTV, jeśli wysokość ich świadczenia nie przekracza określonego progu dochodowego. Próg ten to 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wobec czego aktualny limit wynosi 4710 zł brutto.

Osoby, które przed marcową waloryzacją pobierały niewiele niższe świadczenia od wspomnianego progu, mogły utracić prawo do zwolnienia z opłaty RTV. Mowa tutaj między innymi o tych seniorach, którzy jeszcze w lutym pobierali emeryturę w wysokości 4500 zł brutto.

Po waloryzacji, kwota ta wzrosła do niecałych 4740 zł brutto, wobec czego przekroczyła ona dopuszczony w przepisach limit dochodowy uprawniający do zwolnienia z abonamentu RTV.

Wyjątek stanowią osoby po 75. roku życia. W ich przypadku nawet wzrost świadczenia ponad wspomniany próg nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia z opłaty, bowiem obowiązują ich inne zasady uprawniające do skorzystania z ulgi.

