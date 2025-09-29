Drugie dno prowokacji Putina w Europie? "Aby zamaskować porażkę"

Marcin Boniecki

- NATO będzie chronić każdy centymetr terytorium sojuszu, żadne państwo członkowskie nie jest pozostawione samo - zapewniał szef niemieckiego MSZ Johann Wadphul po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Polski i Francji. Polityk dodał, że rosyjskie prowokacje nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Przedstawiciel Francji ocenił z kolei, dlaczego Rosjanie zaczęli masowo stosować prowokacje.

Spotkanie państw Trójkąta Weimarskiego: Polski, Francji i Niemiec
Spotkanie państw Trójkąta Weimarskiego: Polski, Francji i NiemiecWojtek RadwańskiAFP

  • Szefowie MSZ Polski, Niemiec i Francji zapewniają o niezachwianym wsparciu NATO dla krajów sojuszu w obliczu rosyjskich prowokacji w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Podkreślono konieczność uszczelnienia sankcji wobec Rosji oraz dalszego wsparcia dla walczącej Ukrainy.
  • Omówiono również sytuację w Mołdawii, która według uczestników spotkania zasługuje na wsparcie Europy wobec rosyjskich działań hybrydowych.
W poniedziałek w Belwederze spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji: Radosław Sikorski, Johann Wadephul i Jean-Noel Barrot. Dołączył do nich także szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski przyznał, że rozmowy dotyczyły wzmocnienia bezpieczeństwa Europy wobec rosyjskich dążeń do konfrontacji.

MSZ Niemiec: Żadne państwo NATO nie jest pozostawione samo sobie

Niemiecki minister spraw zagranicznych powiedział, że żadne państwo członkowskie NATO nie będzie pozostawione samo sobie w obliczu tego, co nazwał rosyjską prowokacją w postaci fali ataków hybrydowych.

    - Rosja chce przetestować naszą determinację i wzniecić niepokoje. To jest niebezpieczne i trzeba na to odpowiedzieć jasno i jednomyślnie - powiedział Wadephul, przemawiając podczas konferencji prasowej w Warszawie ze swoimi polskimi i francuskimi odpowiednikami.

    Minister Wadephul dodał, że NATO będzie "chronić każdy centymetr terytorium naszego sojuszu - żadne państwo członkowskie nie jest pozostawione samo sobie z tymi zagrożeniami".

    Radosław Sikorski nie ma wątpliwości. "Luki sankcyjne powinny być uszczelnione"

    Głos po spotkaniu ministrów zabrał szef polskiego MSZ. Sikorski powiedział, że niepokojące są rosyjskie prowokacje wymierzone w Polskę i Estonię. Podziękował też za wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki NATO przez francuskie i niemieckie myśliwce.

    - Zgodziliśmy się, że kluczowe w ograniczeniu działań Rosji jest wzmocnienie sankcji - podkreślił Sikorski. Zaznaczył, że w związku z tym wszelkie luki w systemie sankcyjnym powinny być uszczelnione.

      Sikorski zadeklarował ponadto kontynuację kompleksowego wsparcia dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Nawiązał też do tego, że w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Mołdawii zwyciężyła rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS).

      Wicepremier Polski podkreślił, że to kraj będący przedmiotem operacji hybrydowej ze strony Rosji i jednocześnie zaznaczył, że Mołdawia zasługuje na wsparcie Europy.

      "Porażka militarna, polityczna i gospodarcza"

      Natomiast szef francuskiej dyplomacji podkreślił, że uczestnicy spotkania w Belwederze potwierdzili niezachwiane wsparcie dla Ukrainy. - Wszyscy to wiedzą, wszyscy to widzą, Rosja ponosi porażkę militarnie, politycznie i gospodarczo - powiedział Barrot.

      Barrot dodał, że rosyjska cywilna gospodarka "jest w stanie agonii, jest dławiona wysiłkami wojennymi, atakami ukraińskimi, które zmniejszyły o około 17 proc. rosyjskie zdolności rafineryjne" oraz masowymi sankcjami, na które Władimir Putin nadal naraża swój własny naród.

      Francuski minister dodał, że Putin "aby zamaskować porażkę, w ostatnich tygodniach nasilił prowokacje tutaj w Polsce, w Rumunii, w Estonii". - W obliczu tych niedopuszczalnych agresji system obrony Europy był niezawodny - podkreślił.

      Były szef BBN w "Gościu Wydarzeń" o akcji polskiej armii: Właściwa reakcjaPolsat NewsPolsat News

