Rosja atakuje przy polskiej granicy. Poderwano myśliwce
W związku z aktywnością rosyjskich dronów typu Shahed nad zachodnią Ukrainą w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. W ataku w centrum Lwowa rannych zostało kilka osób. Konsul generalny RP Marek Radziwon przekazał, że celem nalotu były także miejsca ważne dla Polski.
W skrócie
- Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o poderwaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa w związku z rosyjską aktywnością dronów Shahed nad zachodnią Ukrainą.
- Rosyjskie drony zaatakowały Lwów, powodując uszkodzenia w pobliżu miejsc istotnych dla Polski, w tym klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są cenne dokumenty.
- Premier Ukrainy Julia Swyrydenko przekazała, że jednym z celów ataku był obiekt z listy UNESCO, a według informacji ukraińskich służb Rosja wystrzeliła ponad 400 dronów w kierunku Ukrainy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed w zachodniej części Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".
Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce oraz śmigłowiec, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie.
Wojsko podkreśla, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów"
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.
Poprzednio Dowództwo informowało o poderwaniu lotnictwa we wtorek wczesnym rankiem. W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z powtarzającymi się masowymi rosyjskimi nalotami na Ukrainę.
Lwów celem ataku Rosji. Ucierpiały "miejsca ważne dla Polski"
Rosyjskie drony, które we wtorek zaatakowały Lwów, uderzyły w ważne dla Polski miejsca: w pobliżu klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów - poinformował PAP konsul generalny RP we Lwowie Marek Radziwon.
- Jeden z dronów spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów - przekazał dyplomata w rozmowie telefonicznej.
Wyjaśnił, że znajdujące się w pobliżu Archiwum Historycznym Miasta Lwowa zgromadziło najcenniejsze zbiory rękopiśmienne i książkowe. - Jest to we Lwowie jedno z trzech najważniejszych miejsc, w których przechowywana jest archiwalna spuścizna polska - oświadczył Radziwon.
Konsul zapewnił, że pracownicy jego placówki są bezpieczni. - Wszyscy znajdujemy się w dobrze zabezpieczonym schronie - przekazał.
Radziwon podkreślił, że atak rosyjskich dronów na Lwów był nietypowy. - Nie odbywał się w nocy, do czego już się przyzwyczailiśmy, ale w ciągu dnia - zauważył.
Dyplomata sprecyzował, że w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca ataku prowadzi prace renowacyjne Instytut Polonika. - Dla Lwowa, nie tylko dla nas, jest to historycznie jedno z najważniejszych miejsc. Dosłownie w samym centrum - zaznaczył.
Rosyjski dron uszkodził budynek wpisany na listę UNESCO
Do ataku Rosji odniosła się również premier Ukrainy Julia Swyrydenko. "Rosja atakuje zatłoczone centrum miasta w biały dzień. Zaledwie kilka minut temu rosyjsko-irańskie drony uderzyły we Lwów, poważnie raniąc dwie osoby. Jednym z celów był XVII-wieczny kościół św. Andrzeja, będący częścią obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO" - napisała na platformie X.
Wcześniej szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki powiadomił w komunikatorze Telegram, że w centrum Lwowa doszło do wybuchu. "Według wstępnych informacji ucierpiało dziedzictwo UNESCO" - dodał.
"Co najmniej dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Ponownie istnieje wysokie ryzyko ataku dronów! Proszę pozostać w schronach!" - napisał.
Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał informację o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Według Sadowego trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta.
Masowy atak Rosji. Pierwszy tak duży nalot w ciągu dnia
Rosja wystrzeliła we wtorek ponad 400 dronów w stronę Ukrainy w zmasowanym ataku przeprowadzonym w ciągu dnia - poinformował agencję Reutera rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat. Według agencji AFP był to jeden z największych dziennych ataków powietrznych tej wojny.
- Na tak dużą skalę, to praktycznie pierwszy raz. Nie przypominam sobie, żeby w ciągu dnia przeprowadzano tyle ataków z użyciem takiej liczby dronów - mówił Ignat.
Rosyjski atak trwa na terytorium większej części Ukrainy od samego rana. Wcześniej wojska rosyjskie zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek Ukrainę, wykorzystując 34 rakiety i 392 drony. W obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło łącznie co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych.