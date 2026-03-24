Rosja atakuje przy polskiej granicy. Poderwano myśliwce

Oprac.: Marta Stępień

Aktualizacja

W związku z aktywnością rosyjskich dronów typu Shahed nad zachodnią Ukrainą w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. W ataku w centrum Lwowa rannych zostało kilka osób. Konsul generalny RP Marek Radziwon przekazał, że celem nalotu były także miejsca ważne dla Polski.

W skrócie

  • Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o poderwaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa w związku z rosyjską aktywnością dronów Shahed nad zachodnią Ukrainą.
  • Rosyjskie drony zaatakowały Lwów, powodując uszkodzenia w pobliżu miejsc istotnych dla Polski, w tym klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są cenne dokumenty.
  • Premier Ukrainy Julia Swyrydenko przekazała, że jednym z celów ataku był obiekt z listy UNESCO, a według informacji ukraińskich służb Rosja wystrzeliła ponad 400 dronów w kierunku Ukrainy.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed w zachodniej części Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce oraz śmigłowiec, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie.

Wojsko podkreśla, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów"

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.

Poprzednio Dowództwo informowało o poderwaniu lotnictwa we wtorek wczesnym rankiem. W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z powtarzającymi się masowymi rosyjskimi nalotami na Ukrainę.

Polska

Lwów celem ataku Rosji. Ucierpiały "miejsca ważne dla Polski"

Rosyjskie drony, które we wtorek zaatakowały Lwów, uderzyły w ważne dla Polski miejsca: w pobliżu klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów - poinformował PAP konsul generalny RP we Lwowie Marek Radziwon.

- Jeden z dronów spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów - przekazał dyplomata w rozmowie telefonicznej.

Wyjaśnił, że znajdujące się w pobliżu Archiwum Historycznym Miasta Lwowa zgromadziło najcenniejsze zbiory rękopiśmienne i książkowe. - Jest to we Lwowie jedno z trzech najważniejszych miejsc, w których przechowywana jest archiwalna spuścizna polska - oświadczył Radziwon.

Atak Rosji w Ukrainie. Dron uderzył w centrum Lwowat.me/voynarealmateriały prasowe

Konsul zapewnił, że pracownicy jego placówki są bezpieczni. - Wszyscy znajdujemy się w dobrze zabezpieczonym schronie - przekazał.

Radziwon podkreślił, że atak rosyjskich dronów na Lwów był nietypowy. - Nie odbywał się w nocy, do czego już się przyzwyczailiśmy, ale w ciągu dnia - zauważył.

Dyplomata sprecyzował, że w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca ataku prowadzi prace renowacyjne Instytut Polonika. - Dla Lwowa, nie tylko dla nas, jest to historycznie jedno z najważniejszych miejsc. Dosłownie w samym centrum - zaznaczył.

Wojna w Ukrainie

Rosyjski dron uszkodził budynek wpisany na listę UNESCO

Do ataku Rosji odniosła się również premier Ukrainy Julia Swyrydenko. "Rosja atakuje zatłoczone centrum miasta w biały dzień. Zaledwie kilka minut temu rosyjsko-irańskie drony uderzyły we Lwów, poważnie raniąc dwie osoby. Jednym z celów był XVII-wieczny kościół św. Andrzeja, będący częścią obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO" - napisała na platformie X.

Wcześniej szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki powiadomił w komunikatorze Telegram, że w centrum Lwowa doszło do wybuchu. "Według wstępnych informacji ucierpiało dziedzictwo UNESCO" - dodał.

"Co najmniej dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Ponownie istnieje wysokie ryzyko ataku dronów! Proszę pozostać w schronach!" - napisał.

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał informację o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w centrum miasta. Według Sadowego trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta.

Wojna w Ukrainie

Masowy atak Rosji. Pierwszy tak duży nalot w ciągu dnia

Rosja wystrzeliła we wtorek ponad 400 dronów w stronę Ukrainy w zmasowanym ataku przeprowadzonym w ciągu dnia - poinformował agencję Reutera rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat. Według agencji AFP był to jeden z największych dziennych ataków powietrznych tej wojny.

- Na tak dużą skalę, to praktycznie pierwszy raz. Nie przypominam sobie, żeby w ciągu dnia przeprowadzano tyle ataków z użyciem takiej liczby dronów - mówił Ignat.

Rosyjski atak trwa na terytorium większej części Ukrainy od samego rana. Wcześniej wojska rosyjskie zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek Ukrainę, wykorzystując 34 rakiety i 392 drony. W obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło łącznie co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych.

Polska

Najnowsze