W związku z wybuchem wojny z Rosją 7,5 miliona Ukraińców opuściło swój kraj - przekazał minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Szef dyplomacji podkreślił, że w Polsce przebywa łącznie blisko milion obywateli jego państwa, co stanowi drugą największą diasporę. Sybiha zapowiedział otwarcie dwóch nowych placówek konsularnych na terytorium RP i wspomniał o konieczności stworzenia specjalnych programów, by zapewnić powrót rodaków do Ukrainy.