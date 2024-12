Rosjanie uderzyli w Kijów. Samochody i budynki w ogniu

Do ataku sił rosyjskich na stolicę Ukrainy , Kijów , doszło w piątek rano. Uruchomiona została tamtejsza obrona przeciwlotnicza, która odpierała nadlatujące rakiety. Świadkowie zdarzenia, w tym ci, którzy rozmawiali z agencją Reutera informowali o słyszalnych eksplozjach w mieście.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Kijów, są poszkodowani

Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował w mediach społecznościowych do mieszkańców, aby pozostali w schronach. "W wyniku ataku wroga odłamki (rakiet - red.) spadły w dzielnicach Hołosijiwskiej, Sołomianskiej, Szewczenkiwskiej i Dniprowskiej. Na dachach budynków wybuchły pożary, płoną również samochody " - napisał. Kijowska Miejska Administracja Wojskowa nadmieniła, że uszkodzone zostały budynki, w tym biurowiec, a także nawierzchnia jezdni.

Kliczko dodał również, że uszkodzona została magistrala ciepłownicza w dzielnicy Hołosijiwskiej. W miejscach, gdzie doszło do ataków pracują służby ratunkowe.

Pojawiły się także pierwsze informacje o dwóch poszkodowanych osobach, które przewieziono do szpitala.

Ukraina - Rosja. Chersoń pod ostrzałem. Moskwa poderwała myśliwce przechwytujące

Do przeprowadzenia piątkowego ataku Rosjanie użyli myśliwców MiG-31K, które są zdolne do przenoszenia pocisków hipersonicznych. To właśnie z tych maszyn miały zostać wystrzelone rakiety Kindżał.