Były premier Leszek Miller w studio TVP Info skomentował obecną sytuację na Wschodzie. - Ukraina przegrała tę wojnę. Nie ma się co czarować - ocenił gorzko polityk.

- Widzę, jak wielki problem mają politycy i publicyści, którzy przywiązali się do takiej ukraińskiej narracji do przebiegu tej wojny, że ona zakończy się wielkim zwycięstwem Ukrainy - wyjaśnił. - Oni dokonują rozmaitych łamańców, aby jakoś z tego wyjść. Ale będzie im bardzo trudno - dodał.

Miller zaznaczył, że "będzie to tym bardziej trudne, że być może porozumienie, do którego dojdzie w Rijadzie, przyniesie jeszcze większy szok".

Leszek Miller gorzko o UE. "Szefowa KE nie stanęła na wysokości zadania"

Były premier odniósł się też do roli prezydenta USA w zakończeniu woju w Ukrainie. - On zdaje sobie sprawę, że wydłużenie tego procesu, będzie powodowało, że coraz więcej pretensji będzie adresowanych do niego - zaznaczył. - Dlatego Trumpowi zależy, aby zakończyć ten konflikt szybko - wyjaśnił.