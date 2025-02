Ujawniono kulisy rozmowy Trump - Putin. Sekretarz stanu o problemach Putina

O kulisach rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, sekretarz stanu USA mówił w podcaście The Clay Travis and Buck Sexton Show. Marco Rubio został zapytany m.in. o długość dyskusji. W przypadku połączenia z Kremlem była to ponad godzina, zaś z Kijowem 45 minut.