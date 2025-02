W trakcie porannej konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO odniósł się do rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina . Zdaniem Rutte "była ona dobra", jednak jest to dopiero początek długiej drogi, która finalnie ma zakończyć konflikt w Ukrainie.

- Jest kluczowe, by Ukraina była zaangażowana we wszystko, co jej dotyczy. Ważne jest, by porozumienie, gdy zostanie osiągnięte, było trwałe, by Putin wiedział, że to koniec, że nigdy nie może zająć choćby fragmentu Ukrainy. O tym pamięta też prezydent Trump - stwierdził.