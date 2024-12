Władimir Putin nie jest zainteresowany porozumieniem, które doprowadzi do czegoś innego niż "pożądana przez niego całkowita kapitulacja Ukrainy" - twierdzą przedstawiciele rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. W tym samym czasie prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa zaprosić Rosję na szczyt pokojowy. Dodał jednak, że "Putin nie jest zainteresowany pokojem", a Moskwa zrobi wszystko, by do spotkania nie doszło.