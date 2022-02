Ukraina - Rosja Wojna między Rosją a Ukrainą? Johnson zapowiada sankcje

Brytyjskie sankcje to odpowiedź na uznanie przez Rosję separatystycznych regionów Ukrainy - Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz wprowadzenie tam przez Rosję wojsk.

Z dokumentów opublikowanych na rządowych stronach wynika, że sankcjami zostały objęte: Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Joint Stock Company Genbank, IS Bank oraz PJSC Promsvyazbank.

Sankcje nałożono też na trzy osoby fizyczne: Giennadija Timczenkę, Igora Rotenberga i Borisa Rotenberga.

Boris Johnson jeszcze przed podaniem szczegółów wyjaśniał we wtorek rano, że będzie to "pierwsza fala" środków, ponieważ - jak mówił - "czeka nas więcej rosyjskich irracjonalnych zachowań". Zapowiedział, że wśród nich znajdą się sankcje "w samą Rosję, wymierzone w rosyjskie interesy gospodarcze tak mocno, jak to tylko możliwe" i uderzające w "interesy gospodarcze, które wspierały rosyjską machinę wojenną".

Sankcje na Rosję. "Bardzo mocno uderzą"

Szef rządu zasugerował również, że dalsze środki mogą zostać nałożone w przypadku inwazji na pełną skalę. - One bardzo mocno uderzą w Rosję, a w przypadku inwazji zrobimy o wiele więcej. Nie miejcie wątpliwości, że jeśli rosyjskim firmom uniemożliwi się pozyskiwanie kapitału na brytyjskich rynkach finansowych, jeśli zdejmiemy fasadę z rosyjskiej własności firm, nieruchomości, to zacznie to boleć - wskazał.

Brytyjski premier wyraził opinię, że inwazja Rosji na Ukrainę na pełną skalę jest coraz bardziej prawdopodobna. - Obawiam się, że wszystko wskazuje na to, że prezydent Putin jest rzeczywiście skłonny do inwazji na Ukrainę na pełną skalę, do opanowania, podporządkowania sobie niezależnego, suwerennego kraju europejskiego i myślę, że - powiedzmy to sobie jasno - będzie to absolutnie katastrofalne w skutkach - oświadczył Johnson.

Zapowiedział, że jeśli tak się stanie Wielka Brytania zrobi wszystko, by zakończyło się to fiaskiem. Brytyjski premier wyraził jednak nadzieję, że nadal istnieje dyplomatyczna droga wyjścia z kryzysu. "Będą oczywiście naciski na kontynuowanie rozmów. To właściwe, ponieważ dopóki trwa dyskusja, oczywiście należy ją prowadzić. Wielka Brytania będzie aktywnie zaangażowana w dyplomację na wszystkich szczeblach, aby spróbować znaleźć drogę naprzód, inną niż poprzez przemoc, którą zdaje się proponować prezydent Putin" - podkreślił Johnson.