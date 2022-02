W spotkaniu, które ma rozpocząć się w czwartek o godz. 11:00 w Centrum Prasowym "Foksal", mają wziąć także udział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, byli ministrowie obrony Bogdan Klich i Tomasz Siemoniak, a także były szef MSZ Adam Daniel Rotfeld.

Kryzys na Ukrainie. Tusk zaprasza byłych prezydentów i generałów

Z komunikatu biura prasowego Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej wynika, że uczestnikami spotkania będą też: byli szefowie Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch i gen. Mieczysław Gocuł, były rektor Akademii Obrony Narodowej gen. Bogusław Pacek, były szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. Radosław Kujawa, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Janusz Nosek, były zastępca szefa wywiadu NATO gen. Jarosław Stróżyk.

Spotkanie zorganizowane przez Donalda Tuska ma być transmitowane online na kanałach Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościowych.

Konflikt Rosja-Ukraina. Wojska na granicy

Tematem rozmów ma być bezpieczeństwo narodowe Polski. Spotkanie może mieć związek z napięciem pomiędzy Rosją a Ukrainą.



Od kilkunastu dni przy granicach tego kraju odbywają się ćwiczenia i manewry z udziałem wojsk rosyjskich oraz białoruskich. Chociaż Moskwa zapewnia, że po zakończeniu ćwiczeń żołnierze wrócą do macierzystych jednostek, po stronie Zachodu pojawia się coraz więcej wątpliwości,co do intencji Kremla.



- Na teraz nie zaobserwowaliśmy jednak żadnych konkretnych ruchów. Nasi analitycy wskazują, że w dalszym ciągu rosyjskie siły pozostają w zagrażającej pozycji. Faktem jest nadal, że Rosja ma ponad 150 tys. żołnierzy wokół Ukrainy. Agresja jest wciąż możliwa - przekonywał we wtorek na konferencji prasowej prezydent USA Joe Biden.



W podobnym tonie wypowiadał się szef NATO Jens Stoltenberg. - Nie ma żadnych oznak deeskalacji w terenie . Wręcz przeciwnie. Nagromadzone wojska umożliwiają Rosji przeprowadzenie natychmiastowej inwazji na Ukrainę - podkreślił.