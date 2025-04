Na unijnych urzędników padł strach. Nowe zasady podróży do USA

Jak w Chinach czy podczas podróży do Ukrainy - te same zasady bezpieczeństwa mają dotyczyć także unijnych oficjeli w czasie wizyt w USA. Według źródeł "Financial Times" członkowie KE oraz wyżsi rangą urzędnicy UE będą musieli mieć się na baczności i stosować się do specjalnych protokołów w celu "uniknięcia nieuprawnionego dostępu", m.in. do urządzeń elektronicznych.