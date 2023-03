Australia: Rosyjski ambasador udzielił wywiadu o Ukrainie. Znalazł się w ogniu pytań

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Ambasador Rosji w Australii Aleksiej Pawłowski nie zaliczy swojego występu w stacji ABC do najbardziej udanych w karierze. W pierwszym pytaniu prowadząca Sarah Ferguson zapytała go, jak może żyć sam ze sobą "reprezentując represyjny reżim Putina". Gdy dyplomata zareagował śmiechem dopytała: Myślisz, że to zabawne?. Potem było już tylko gorzej - dla ambasadora.

Zdjęcie Sarah Feguson kontra Aleksiej Pawłowski / @abc730 (screen) / Twitter