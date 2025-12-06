W skrócie Bp Sławomir Oder pełnił funkcję postulatora w ważnych procesach beatyfikacyjnych, m.in. Jana Pawła II oraz jego rodziców.

Oder zajmował znaczące stanowiska w strukturach kościelnych zarówno w Polsce, jak i w Watykanie.

Do Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych powołano kilku nowych członków, w tym bp. Odera i hierarchów z innych krajów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

KEP przypomniała w sobotnim komunikacie, że bp Sławomir Oder w latach 2005-2014 postulował w sprawie beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

Od roku 2020 piastuje funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II - Karola i Emilii Wojtyłów. Bp Oder był również w latach 1997-1999 postulatorem w sprawie beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego.

Wcześniej pełnił posługę m.in. wicedyrektora biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. Od 1995 do 1998 roku pełnił urząd kanclerza trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, w którym został później przewodniczącym. W 2013 roku został mianowany wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.

Przetasowanie w watykańskich władzach. Wielu kardynałów z awansami

Bp Oder w Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, Rady Prawnej oraz Rady Ekonomicznej.

Nowo mianowanymi członkami Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych zostali także:

kard. Rainer Maria Woelki - arcybiskup Kolonii (Niemcy),

kard. Angelo De Donatis - penitencjarz większy,

kard. Roberto Repole - arcybiskup Turynu i biskup Susa (Włochy),

kard. Angel Fernandez Artime SDB - pro-prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,

abp Fortunato Morrone - metropolita Reggio Calabria-Bova (Włochy),

abp Alfonso Vincenzo Amarante CSsR - rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.

Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych rozpatruje sprawy dotyczące beatyfikacji i kanonizacji.

"Polityczny WF": Czas na dymisję minister zdrowia? "To byłaby katastrofa" INTERIA.PL