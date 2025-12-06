Polski duchowny wyłoniony do nowej roli. Został nominowany przez papieża

Agata Sucharska

Papież Leon XIV mianował bp. Sławomira Odera, biskupa diecezjalnego gliwickiego i oficjała w diecezji rzymskiej nowym członkiem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych - informuje Konferencja Episkopatu Polski. Polski duchowny od lat zajmuje się sprawą beatyfikacyjną rodziców św. Jana Pawła II.

Biskup w stroju duchownym siedzi przy stole konferencyjnym, przemawia do mikrofonu, w tle widoczne logo Konferencji Episkopatu Polski oraz tabliczka z imieniem i funkcją.
Biskup Sławomir OderWojciech Strozyk/REPORTERReporter

W skrócie

  • Bp Sławomir Oder pełnił funkcję postulatora w ważnych procesach beatyfikacyjnych, m.in. Jana Pawła II oraz jego rodziców.
  • Oder zajmował znaczące stanowiska w strukturach kościelnych zarówno w Polsce, jak i w Watykanie.
  • Do Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych powołano kilku nowych członków, w tym bp. Odera i hierarchów z innych krajów.
KEP przypomniała w sobotnim komunikacie, że bp Sławomir Oder w latach 2005-2014 postulował w sprawie beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

Od roku 2020 piastuje funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II - Karola i Emilii Wojtyłów. Bp Oder był również w latach 1997-1999 postulatorem w sprawie beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego.

Wcześniej pełnił posługę m.in. wicedyrektora biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. Od 1995 do 1998 roku pełnił urząd kanclerza trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, w którym został później przewodniczącym. W 2013 roku został mianowany wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.

Przetasowanie w watykańskich władzach. Wielu kardynałów z awansami

Bp Oder w Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, Rady Prawnej oraz Rady Ekonomicznej.

Nowo mianowanymi członkami Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych zostali także:

  • kard. Rainer Maria Woelki - arcybiskup Kolonii (Niemcy),
  • kard. Angelo De Donatis - penitencjarz większy,
  • kard. Roberto Repole - arcybiskup Turynu i biskup Susa (Włochy),
  • kard. Angel Fernandez Artime SDB - pro-prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
  • abp Fortunato Morrone - metropolita Reggio Calabria-Bova (Włochy),
  • abp Alfonso Vincenzo Amarante CSsR - rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.

Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych rozpatruje sprawy dotyczące beatyfikacji i kanonizacji.

