Polski duchowny wyłoniony do nowej roli. Został nominowany przez papieża
Papież Leon XIV mianował bp. Sławomira Odera, biskupa diecezjalnego gliwickiego i oficjała w diecezji rzymskiej nowym członkiem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych - informuje Konferencja Episkopatu Polski. Polski duchowny od lat zajmuje się sprawą beatyfikacyjną rodziców św. Jana Pawła II.
W skrócie
- Bp Sławomir Oder pełnił funkcję postulatora w ważnych procesach beatyfikacyjnych, m.in. Jana Pawła II oraz jego rodziców.
- Oder zajmował znaczące stanowiska w strukturach kościelnych zarówno w Polsce, jak i w Watykanie.
- Do Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych powołano kilku nowych członków, w tym bp. Odera i hierarchów z innych krajów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
KEP przypomniała w sobotnim komunikacie, że bp Sławomir Oder w latach 2005-2014 postulował w sprawie beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.
Od roku 2020 piastuje funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II - Karola i Emilii Wojtyłów. Bp Oder był również w latach 1997-1999 postulatorem w sprawie beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego.
Wcześniej pełnił posługę m.in. wicedyrektora biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. Od 1995 do 1998 roku pełnił urząd kanclerza trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, w którym został później przewodniczącym. W 2013 roku został mianowany wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.
Przetasowanie w watykańskich władzach. Wielu kardynałów z awansami
Bp Oder w Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, Rady Prawnej oraz Rady Ekonomicznej.
Nowo mianowanymi członkami Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych zostali także:
- kard. Rainer Maria Woelki - arcybiskup Kolonii (Niemcy),
- kard. Angelo De Donatis - penitencjarz większy,
- kard. Roberto Repole - arcybiskup Turynu i biskup Susa (Włochy),
- kard. Angel Fernandez Artime SDB - pro-prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
- abp Fortunato Morrone - metropolita Reggio Calabria-Bova (Włochy),
- abp Alfonso Vincenzo Amarante CSsR - rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.
Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych rozpatruje sprawy dotyczące beatyfikacji i kanonizacji.