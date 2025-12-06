W skrócie Karol Nawrocki uczestniczył w programie na żywo w Kanale Zero i wystawił swoje czerwone renault twingo na mikołajkową licytację, wspierającą cel charytatywny.

Prezydent został zapytany o możliwość obalenia rządu, na co odpowiedział, że rząd sam się autodestruuje i funkcja prezydenta nie jest do tego potrzebna.

W trakcie rozmowy prowadzący przekazał żartobliwą wiadomość pierwszej damy, dotyczącą wyglądu prezydenta, co spotkało się z reakcją prezydenta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jednym z gości sobotniego programu na żywo w Kanale Zero na YouTube był Karol Nawrocki. Prezydent wystawił na mikołajkową licytację swoje czerwone renault twingo, którym przemierzał Polskę podczas kampanii wyborczej.

Zebrane środki mają zostać przekazane na szczytny cel.

Kanał Zero. Karol Nawrocki zapytany o relacje z rządem

Prezydent został zapytany przez Krzysztofa Stanowskiego, "czy ma zamiar obalić rząd". W odpowiedzi Karol Nawrocki stwierdził, iż "ma wrażenie, że ten rząd każdego dnia sam się obala".

- Tutaj funkcja prezydenta jest zbędna. Celem prezydenta nie jest obalanie rządu, ale upominanie się o sprawy obywateli - mówił.

- Jak patrzę, co wyprawia polski rząd, to mam głębokie przekonanie, że odbywa się tam ciągły proces autodestrukcji - dodał prezydent, zaznaczając, że jego celem, co - jak stwierdził - deklarował przed wyborami - było "zapędzenie leniwego rządu do pracy".

Prezydent ocenił, że udało mu się to osiągnąć. - Rząd i parlament z całą pewnością przyspieszył w pewnych kwestiach. Widzimy, że prawo, które jest dzisiaj mi proponowane, było przygotowywane pod innego prezydenta - nadmienił.

- Stąd wynika statystyka wet. Od początku roku czekano, aż prezydentem przestanie być Andrzej Duda. Czekano na Rafała Trzaskowskiego, więc wszystkie rozwiązania legislacyjne i plany były przygotowywane pod prezydenta, który nazywa się Trzaskowski, a nie Nawrocki - stwierdził przywódca Polski.

Karol Nawrocki w Kanale Zero. Padła prośba od pierwszej damy

Podczas rozmowy prowadzący Krzysztof Stanowski, który również kandydował w tegorocznych wyborach prezydenckich, zapytał Karola Nawrockiego, czy pierwsza dama ogląda wywiad.

- Na pewno ogląda - odparł prezydent. Stanowski zgodził się z nim, po czym dodał, że Marta Nawrocka "poprosiła, aby (Karol Nawrocki - red.) poprawił koszulę, bo się źle układa".

Prezydent zapytał, czy mają kontakt z jego żoną, na co prowadzący program stwierdził, że dostał tę informację "na słuchawkę". - Kto rządzi w tym kraju? Moja żona nadaje na słuchawkę do Stanowskiego - dodał żartobliwie Karol Nawrocki.

Ekspert o problemach w ochrony zdrowia. ''Musimy przemodelować system. Nie pasuje do dzisiejszych czasów'' Polsat News Polsat News