W skrócie Emmanuel Macron podkreśla eskalację rosyjskiej agresji i zapewnia o wsparciu dla Ukrainy.

W Londynie planowane jest spotkanie Macrona z liderami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy - bez udziału Polski.

Kontynuowane są rozmowy USA i Ukrainy na temat planu pokojowego i gwarancji bezpieczeństwa.

Emmanuel Macron podkreślił w najnowszym wpisie, że Federacja Rosyjska "wkracza na ścieżkę eskalacji konfliktu i nie dąży do pokoju".

Jednocześnie prezydent Francji potępił ataki Moskwy na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

Wojna w Ukrainie. Planują spotkanie w Londynie, nie zaproszono Polski

Macron powiadomił też, że w poniedziałek uda się w podróż do Wielkiej Brytanii. W Londynie spotka się z prezydentem Ukrainy, premierem Wielkiej Brytanii i kanclerzem Niemiec "w celu podsumowania sytuacji i trwających negocjacji w ramach mediacji Stanów Zjednoczonych".

"Ukraina może liczyć na nasze niezachwiane wsparcie. Taki jest właśnie cel wysiłków, które podejmujemy w ramach Koalicji Chętnych" - podkreślił prezydent Francji.

Emmanuel Macron dodał również, że "będziemy kontynuować te wysiłki wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których nie będzie możliwy trwały i solidny pokój".

"W grę wchodzi bowiem również bezpieczeństwo całej Europy" - zaznaczył. Z wpisu francuskiego przywódcy wynika, że w spotkaniu nie weźmie udział żaden przedstawiciel z Polski.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Rozmowy delegacji będą kontynuowane

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że odbył rozmowę telefoniczną z wysłannikiem USA Stevem Witkoffem, zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem oraz z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowem i generałem Andrijem Hnatowem.

"Omówiliśmy wiele aspektów i przeanalizowaliśmy kluczowe kwestie, które mogą zapewnić zakończenie rozlewu krwi i wyeliminować zagrożenie nową pełną inwazją Rosji, a także ryzyko, że Rosja nie dotrzyma swoich obietnic, jak to miało miejsce wielokrotnie w przeszłości" - napisał Zełenski.

Tymczasem na Florydzie mają być kontynuowane rozmowy delegacji USA oraz Ukrainy dotyczące planu zakończenia wojny.

