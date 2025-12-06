Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Spotkanie przywódców w sprawie Ukrainy. Polska nie została zaproszona

Joanna Mazur

Emmanuel Macron poinformował, że w poniedziałek spotka się w Londynie z Wołodymyrem Zełenskim, Keirem Starmerem oraz Friedrichem Merzem. Rozmowy liderów dotyczyć będą Ukrainy oraz planu zakończenia wojny. Na liście nie znalazł się jednak żaden przedstawiciel z Polski.

Trzech elegancko ubranych mężczyzn siedzi na białych fotelach na tle logo G20 South Africa 2025, na jasnej ścianie z kolorowym motywem graficznym u góry.
Emmanuel Macron zapowiedział spotkanie ws. Ukrainy. Na liście nie ma Polski, zdj. z listopadaHenry Nicholls/PoolAFP

W skrócie

  • Emmanuel Macron podkreśla eskalację rosyjskiej agresji i zapewnia o wsparciu dla Ukrainy.
  • W Londynie planowane jest spotkanie Macrona z liderami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy - bez udziału Polski.
  • Kontynuowane są rozmowy USA i Ukrainy na temat planu pokojowego i gwarancji bezpieczeństwa.
Emmanuel Macron podkreślił w najnowszym wpisie, że Federacja Rosyjska "wkracza na ścieżkę eskalacji konfliktu i nie dąży do pokoju".

Jednocześnie prezydent Francji potępił ataki Moskwy na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

Wojna w Ukrainie. Planują spotkanie w Londynie, nie zaproszono Polski

Macron powiadomił też, że w poniedziałek uda się w podróż do Wielkiej Brytanii. W Londynie spotka się z prezydentem Ukrainy, premierem Wielkiej Brytanii i kanclerzem Niemiec "w celu podsumowania sytuacji i trwających negocjacji w ramach mediacji Stanów Zjednoczonych".

"Ukraina może liczyć na nasze niezachwiane wsparcie. Taki jest właśnie cel wysiłków, które podejmujemy w ramach Koalicji Chętnych" - podkreślił prezydent Francji.

    Emmanuel Macron dodał również, że "będziemy kontynuować te wysiłki wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których nie będzie możliwy trwały i solidny pokój".

    "W grę wchodzi bowiem również bezpieczeństwo całej Europy" - zaznaczył. Z wpisu francuskiego przywódcy wynika, że w spotkaniu nie weźmie udział żaden przedstawiciel z Polski.

    Plan pokojowy dla Ukrainy. Rozmowy delegacji będą kontynuowane

    W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że odbył rozmowę telefoniczną z wysłannikiem USA Stevem Witkoffem, zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem oraz z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowem i generałem Andrijem Hnatowem.

    "Omówiliśmy wiele aspektów i przeanalizowaliśmy kluczowe kwestie, które mogą zapewnić zakończenie rozlewu krwi i wyeliminować zagrożenie nową pełną inwazją Rosji, a także ryzyko, że Rosja nie dotrzyma swoich obietnic, jak to miało miejsce wielokrotnie w przeszłości" - napisał Zełenski.

    Tymczasem na Florydzie mają być kontynuowane rozmowy delegacji USA oraz Ukrainy dotyczące planu zakończenia wojny.

