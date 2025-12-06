W skrócie Amerykański zespół negocjacyjny uzyskał od Kijowa i Moskwy kluczowe ustępstwa niezbędne do podpisania porozumienia pokojowego.

Podczas rozmów omawiano głównie kwestie terytorialne i powojenne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Poczyniono znaczące postępy, lecz konieczna jest dalsza praca, by uzgodnić gwarancje bezpieczeństwa i uniknąć różnych interpretacji.

Według ustaleń portalu Axios amerykański zespół zdołał uzyskać od Kijowa i Moskwy ustępstwa niezbędne do zawarcia porozumienia pokojowego.

Jak przypomina, w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył dwugodzinną rozmowę z doradcami prezydenta USA: Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

W szczególności omawiali kwestie terytoriów i powojennych gwarancji bezpieczeństwa - donoszą źródła portalu.

"Źródło zaznajomione z sytuacją powiedziało, że Witkoff i Kushner zbierali informacje od obu stron i zmusili Putina i Zełenskiego do ustępstw niezbędnych do osiągnięcia porozumienia" - pisze Axios.

Według osób z wewnątrz dyskusja na temat kwestii terytorialnej była trudna, ale Stany Zjednoczone próbują opracować "nowe pomysły", by ją rozwiązać.

Źródła twierdzą również, że poczyniono znaczące postępy w kwestii powojennych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych, ale potrzebna jest dalsza praca, aby uniknąć różnych interpretacji tych gwarancji przez wszystkie strony.

- Musimy wziąć wszystkie projekty i zrobić burzę mózgów - powiedział portalowi ukraiński urzędnik.

