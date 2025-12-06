Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

USA wymusiły ustępstwa. Media o przełomie w negocjacjach pokojowych

Agata Sucharska

Amerykańscy mediatorzy mieli skłonić zarówno Władimira Putina, jak i Wołodymyra Zełenskiego do dokonania kluczowych ustępstw na drodze do porozumienia - informuje Axios. Jak podaje portal, w rozmowach pozostały już tylko dwa zasadnicze punkty sporne. Administracja Donalda Trumpa zapowiada jednak, że zamierza sięgnąć po "nowe pomysły".

Dwóch mężczyzn w średnim wieku zwróconych w swoją stronę, stojących przed mikrofonami, za nimi flagi narodowe w barwach bieli, niebieskiego i czerwieni, sugerujące oficjalny charakter spotkania lub wydarzenia.
Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski/EPA/RAJAT GUPTA x EPA/SERGEY DOLZHENKOPAP

W skrócie

  • Amerykański zespół negocjacyjny uzyskał od Kijowa i Moskwy kluczowe ustępstwa niezbędne do podpisania porozumienia pokojowego.
  • Podczas rozmów omawiano głównie kwestie terytorialne i powojenne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
  • Poczyniono znaczące postępy, lecz konieczna jest dalsza praca, by uzgodnić gwarancje bezpieczeństwa i uniknąć różnych interpretacji.
Według ustaleń portalu Axios amerykański zespół zdołał uzyskać od Kijowa i Moskwy ustępstwa niezbędne do zawarcia porozumienia pokojowego.

Jak przypomina, w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył dwugodzinną rozmowę z doradcami prezydenta USA: Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Znaczące postępy w negocjacjach pokojowych. "Zmusili Putina i Zełenskiego do ustępstw"

W szczególności omawiali kwestie terytoriów i powojennych gwarancji bezpieczeństwa - donoszą źródła portalu.

"Źródło zaznajomione z sytuacją powiedziało, że Witkoff i Kushner zbierali informacje od obu stron i zmusili Putina i Zełenskiego do ustępstw niezbędnych do osiągnięcia porozumienia" - pisze Axios.

Jared Kushner (L) i Steve Witkoff (P) w towarzystwie doradcy Władimira Putina Kiryła Dmitriewa (Ś)
Wojna w Ukrainie

Negocjacje pokojowe. Media: USA wierzą w porozumienie Ukrainy z Rosją

Krzysztof Ryncarz
    Według osób z wewnątrz dyskusja na temat kwestii terytorialnej była trudna, ale Stany Zjednoczone próbują opracować "nowe pomysły", by ją rozwiązać.

    Źródła twierdzą również, że poczyniono znaczące postępy w kwestii powojennych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych, ale potrzebna jest dalsza praca, aby uniknąć różnych interpretacji tych gwarancji przez wszystkie strony.

    - Musimy wziąć wszystkie projekty i zrobić burzę mózgów - powiedział portalowi ukraiński urzędnik.

    Źródło: "Unian"

    Wojna na Ukrainie. AP analizuje protokół rozbieżności na linii Kijów-Moskwa
    Wojna w Ukrainie

    Coraz dłuższy protokół rozbieżności. "Muszą iść na ustępstwa"

    Dagmara Pakuła
