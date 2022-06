Ukraina i Mołdawia ze statusem państw kandydujących do Unii Europejskiej

O przyznaniu statusu kandydata do Unii Europejskiej przywódcy unijni zdecydowali podczas dwudniowego szczytu Rady Europejskiej, który w czwartek rozpoczął się w Brukseli. Przyznanie takiego statusu potwierdził przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel - podała agencja Reutera.

"Unia Europejska przyznała status państw kandydujących Ukrainie i Mołdawii" - poinformowała korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek na Twitterze. Wcześniej informację tę zamieścił sam Michel.

"Porozumienie. Rada Europejska właśnie zdecydowała o statusie kandydata do UE dla Ukrainy i Mołdawii. Historyczny moment. Dzisiejszy dzień oznacza kluczowy krok na drodze do Ukrainy i Mołdawii do UE. Gratulacje Wołodymyr Zełenski i Maia Sandu oraz narody Ukrainy i Mołdawii! Nasza przyszłość jest razem" - napisał Charles Michel.

"Szczerze pochwalam decyzję przywódców UE na szczycie o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata (do Wspólnoty). To wyjątkowy i historyczny moment w relacjach Ukraina-Unia Europejska. Jestem dzięczny Charlesowi Michelowi, Ursuli von der Leyen oraz przywódcom unijnym za wsparcie" - napisał z kolei na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Ukraina uzyskała status kandydata do UE. To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność Ukrainy trwa!" - napisał z kolei na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

- Polska była głównym ambasadorem przyznania statusu kandydackiego dla Ukrainy. W Wersalu trzy miesiące temu Rada Europejska dyskutowała ten temat; wówczas wyszliśmy stamtąd w przekonaniu, że tylko Polska i niektóre kraje Europy wschodniej opowiadają się za przyznaniem Ukrainie tego statusu. Od tamtego czasu podjęliśmy ogromne wysiłki dyplomatyczne i dziś jesteśmy już bardzo blisko - mówił przed szczytem w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Nowa szansa w Unii dla Gruzji

"Rada Europejska postanowiła uznać europejską perspektywę Gruzji i jest gotowa przyznać jej status kraju kandydującego po zajęciu się priorytetowymi zagadnieniami" - napisał Michel.

"Gratulacje dla narodu gruzińskiego. To historyczny moment w stosunkach UE-Gruzja: przyszłość Gruzji leży w Unii Europejskiej" - dodał.

"Historyczny" i "geopolityczny" szczyt Unii Europejskiej

Dwudniowy szczyt przywódców Unii Europejskiej, określany przez unijnych dyplomatów jako "historyczny" i "geopolityczny", rozpoczął się w czwartek po południu w Brukseli. Jednym z głównych tematów rozmów było przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.

"Wobec powrotu wojny do Europy podjęliśmy bezprecedensowe działania dowodzące geopolitycznej siły UE. Teraz musimy poczynić dalsze kroki, by wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność naszego kontynentu. Będzie to główny temat naszego szczytu Rady Europejskiej w dniach 23-24 czerwca" - napisał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w zaproszeniu wystosowanym do szefów państw i rządów.

Jak podkreślił, nadszedł już czas, aby potwierdzić, że przyszłość Ukrainy, Mołdawii i Gruzji jest w UE. Zapowiedział, że będzie wnioskował o przyznanie statusu kraju kandydującego Ukrainie i Mołdawii.

"Równolegle będziemy nadal zapewniać Ukrainie silne wsparcie humanitarne, wojskowe, gospodarcze i finansowe" - zadeklarował.

Ponadto ocenił, że "Bałkany Zachodnie są ważne dla UE, a UE jest ważna dla Bałkanów Zachodnich" i w związku z tym konieczne jest zdynamizowanie procesu rozszerzenia i integracji krajów tego regionu. Przed rozpoczęciem właściwych obrad Rady Europejskiej odbyło się spotkanie przywódców UE z przedstawicielami państw Bałkanów Zachodnich.

Europarlament o "bezzwłocznej" decyzji ws. Ukrainy i Mołdawii

Przy 529 głosach za, 45 przeciw i 14 wstrzymujących się Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą szefów państw i rządów, którzy zgromadzili się na szczycie Unii Europejskiej, do przyznania Ukrainie i Republice Mołdawii statusu kandydata do UE "bezzwłocznie". Parlament stwierdził, że status kandydata do UE powinna uzyskać także Gruzja, "kiedy jej rząd zrealizuje" priorytety wskazane przez Komisję Europejską.

"W kontekście brutalnej rosyjskiej agresji wobec Ukrainy ten krok byłby równoznaczny z okazaniem przywództwa, determinacji i wizji" - uważają eurodeputowani. Podkreślają jednocześnie, że nie ma "szybkiej ścieżki" do członkostwa w UE i że akcesja pozostaje procesem opartym na dokonaniach i zorganizowanym, który wymaga spełnienia kryteriów członkostwa w UE i zależy od skutecznego wdrożenia reform.

Europarlament wezwał władze Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji do "jednoznacznego wykazania politycznej determinacji w realizacji europejskich ambicji ich narodu" i przyspieszenia reform w celu jak najszybszego skutecznego spełnienia kryteriów członkostwa we Wspólnocie.

W rezolucji podkreślono, że nie ma alternatywy dla rozszerzenia, które jest "bardziej niż kiedykolwiek inwestycją geostrategiczną" w stabilną, silną i zjednoczoną UE. Perspektywa pełnego członkostwa w UE dla krajów ubiegających się o członkostwo leży w jej własnym interesie politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa - uznali także posłowie, którzy domagają się, aby proces rozszerzenia został "ożywiony" i odblokowany w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich.

Wojna przyspieszyła wnioski o akcesję we Wspólnocie

Zgodnie z art. 49 Traktatu UE każdy kraj europejski, który szanuje wartości, o których mowa w art. 2, i zobowiązuje się do ich promowania, może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Decyzję o nowym członkostwie w UE podejmuje jednogłośnie Rada, po konsultacji z Komisją i uzyskaniu zgody Parlamentu.

NATO rozważa dozbrojenie Mołdawii. Broń miałaby odstraszyć Putina

28 lutego o członkostwo w UE w następstwie rosyjskiego ataku wystąpiła Ukraina. Z kolei Republika Mołdawii i Gruzja dopełniły formalności i złożyły wnioski 3 marca.

17 czerwca Komisja Europejska opublikowała opinie na temat trzech wniosków.

Sprawa została umieszczona w porządku obrad Rady Europejskiej, która zebrała się w czwartek na dwudniowym szczycie w Brukseli.