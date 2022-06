Nie tylko Ukraina. Dwa kraje otrzymują status kandydatów do UE

"Rada Europejska uznaje europejską perspektywę Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji. Przyszłość tych krajów i ich obywateli leży w Unii Europejskiej. Rada Europejska postanowiła przyznać Ukrainie i Republice Mołdawii status krajów kandydujących" - czytamy w projekcie konkluzji z wtorku.

"Komisja jest proszona o składanie Radzie sprawozdań dotyczących spełnienia warunków określonych w opiniach Komisji na temat odpowiednich wniosków o członkostwo w ramach jej regularnego pakietu rozszerzenia. Rada podejmie decyzję o dalszych krokach, gdy wszystkie te warunki zostaną w pełni spełnione. Rada Europejska jest gotowa przyznać Gruzji status kraju kandydującego po zajęciu się priorytetami określonymi w opinii Komisji w sprawie wniosku Gruzji o członkostwo" - mają ogłosić unijni przywódcy.

Postęp każdego kraju na drodze do Unii Europejskiej będzie zależał od jego własnych wysiłków w spełnieniu kryteriów kopenhaskich, w tym zdolności UE do przyjmowania nowych członków - zastrzeżono w projekcie dokumentu.

Pozytywna opinia dla Ukrainy i Mołdawii

Komisja Europejska w piątek wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. W przypadku Gruzji szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że zasługuje ona na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie.

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. KE przyjęła rekomendacje w sprawie Ukrainy i Mołdawii na podstawie tzw. kryteriów kopenhaskich i madryckich. Określają one warunki polityczne i gospodarcze akcesji, a także zdolność do funkcjonowania na unijnym, konkurencyjnym rynku wewnętrznym.

Von der Leyen poinformowała na konferencji prasowej w Brukseli, że Komisja zaleca Radzie (państwom członkowskim), aby Ukrainie nadano perspektywę europejską oraz przyznano status kandydata z założeniem, że kraj ten przeprowadzi szereg dalszych, ważnych reform.

- W opinii Komisji Ukraina wyraźnie pokazała aspiracje i zaangażowanie w przestrzeganie europejskich wartości i standardów. Ukraina już przed wojną wyruszyła w drogę do Unii Europejskiej, już od ośmiu lat stopniowo zbliża się do Unii. Dzięki umowie stowarzyszeniowej z 2016 roku Ukraina wdrożyła już około 70 proc. unijnych zasad, norm i standardów. Bierze udział w wielu ważnych programach unijnych, takich jak Horyzont Europa i Erasmus. Ukraina to silna demokracja parlamentarna. Ma dobrze funkcjonującą administrację publiczną, która utrzymuje kraj nawet podczas tej wojny. Reforma decentralizacyjna jest sukcesem (...) - powiedziała szefowa KE.