Debata w Parlamencie Europejskim. Marek Belka o Mateuszu Morawieckim: Potok kłamstw

Priorytety UE w dobie pandemii Debata o Polsce w Parlamencie Europejskim. Mateusz Morawiecki: Nie możemy milczeć

W Parlamencie Europejskim zorganizowano debatę po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Debata w Parlamencie Europejskim - Śledź naszą relację na żywo.

Debata w Parlamencie Europejskim. Mocne wystąpienie Marka Belki

Marek Belka - należący w PE do grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) - powiedział, że przez działania rządu Morawieckiego sprawiają, że po raz kolejny w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja o Polsce.

Reklama

- Nie wiem jednak, czy to pan powinien być tu dziś tłumacząc wasze kłamstwa europosłom. Przecież każdy wie, że to minister (sprawiedliwości Zbigniew) Ziobro odpowiedzialny jest za politykę unijną w waszym rządzie - powiedział b. premier zwracając się do Morawieckiego.

Marek Belka: Co państwo wiecie o wartościach?

Belka dodał, że premier komentując ostatnio w Sejmie wyrok TK sugerował, że "UE realizuje widzimisię europejskich biurokratów". - Panie premierze, jedyne widzimisię, które wpływa na życie Polaków, to antyeuropejskie obsesje Jarosława Kaczyńskiego - powiedział Belka.

Dodał, że Morawiecki w Sejmie mówił też o problemach z wartościami europejskimi. - Co państwo wiecie o wartościach, jeśli dzielicie obywateli na różne sorty i wynosicie unijne flagi z urzędów? - mówił europoseł.

Debata w Parlamencie Europejskim. Belka: Tylko jedna prawda w wystąpieniu premiera

Nawiązując do słów Morawieckiego z wystąpienia w Sejmie, że "dzisiaj stoimy w bardzo kluczowym momencie, można powiedzieć, na rozdrożu historii UE", Belka ocenił, że to jedyna prawda, którą usłyszeliśmy z ust premiera.

- Bo historia Unii będzie pisana dalej z Polską lub bez Polski, wy, także takim tzw. wyrokiem (TK) czynicie wszystko, byśmy nie byli jej współautorami - powiedział Belka do Morawieckiego.

Zwracając się do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Belka powiedział, że wtorkowe przemówienie Morawieckiego w Parlamencie Europejskim "to potok kłamstw i półprawd".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Parlament Europejski: Wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej Polsat News