Koniec stanu epidemii w Polsce. Konferencja Adama Niedzielskiego

W konferencji w budynku Ministerstwa Zdrowia bierze też udział dyrektor NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk.

- Cały czas prowadzimy bardzo dokładny monitoring sytuacji. Dzisiejsza liczba 611 zakażeń odzwierciedla średnią liczbę z ostatnich tygodni. Z tygodnia na tydzień obserwujemy kontynuację spadków - przekazał Adam Niedzielski.

- W tej chwili doszliśmy do poziomu hospitalizacji około tysiąca (liczba chorych na covid w szpitalach - przyp. red.). Lekarze na oddziałach zakaźnych cały czas informują, że to już nie są tak ciężkie przypadki jak to było w przypadku mutacji Delta - dodał minister zdrowia.

Niedzielski ocenił, że sytuacja rozwija się "zgodnie z oczekiwaniami". Jak podkreślił, resort zdrowia cały czasy monitoruje, czy pojawiają się nowe, groźne mutacje.

- W tej chwili na świecie nigdzie nie odnotowano mutacji "alertowej" - powiedział Niedzielski.

Według ministra zdrowia wszystkie modele rozwoju epidemii wskazują na kontynuację obecnych spadków.

- To pozwala nam myśleć, że powoli epidemia zmierza w kierunku endemii - podkreślił. - Chodzi o sytuację, w której wirus wciąż jest w naszym otoczeniu, ale ze względu na szczepienia i odporność po zakażeniu nie stanowi już takiego zagrożenia dla całej populacji - dodał.

16 maja - koniec stanu epidemii w Polsce

- Podjąłem decyzję, by od 16 maja przekształcić stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego - zapowiedział Adam Niedzielski. - Przełączamy światło czerwone na pomarańczowe - wyjaśniał obrazowo.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że jeśli sytuacja związana z koronawirusem będzie korzystna, to stan zagrożenia epidemicznego może zostać zniesiony we wrześniu.

- Liczby zgonów w dużych krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych są bardzo niskie, to kilka osób na milion mieszkańców - wyjaśniał powody zniesienia stanu epidemii Grzegorz Juszczyk.

Ponad dwa lata epidemii, ponad 116 tys. zgonów

Wcześniej, 28 marca, zniesiony został obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych, a także kwarantanna i izolacja domowa. Pozostał jedynie nakaz zakrywania nosa i ust w podmiotach leczniczych m.in. przychodniach, szpitalach czy aptekach.

Przypomnijmy, że stan epidemii w Polsce został ogłoszony 20 marca 2020 roku w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. W ciągu ponad dwóch lat na COVID-19 zmarło 116 099 Polaków. Odnotowano też blisko sześć milionów oficjalnych zakażeń, choć rzeczywista liczba była dużo wyższa.

W ciągu tygodnia od 28 kwietnia do 4 maja odnotowano w Polsce 4140 zakażeń koronawirusem i 72 zgony na COVID-19. Zobacz środowy raport resortu zdrowia.