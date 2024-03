Śląskie jest najgęściej zaludnionym województwem w Polsce , nic więc dziwnego, że aż 24 miasta tego regionu są na tyle duże, by wybierać swojego prezydenta. Na tej liście znalazły się: Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice , Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie i Żory.

Poniżej pokażemy, kto startuje na stanowisko prezydenta w największych pięciu miastach woj. śląskiego: Katowicach, Częstochowie, Sosnowcu, Gliwicach i Bielsku-Białej. Kandydatów do innych miast znajdziesz na stronie PKW.

Wybory samorządowe 2024. Prezydent Katowic - kto startuje?

Kandydaci na prezydenta Częstochowy. Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024. Kto startuje na prezydenta Sosnowca?

Kto zostanie prezydentem Gliwic? Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024. Kto startuje na prezydenta Bielska-Białej?

Wybory 2024. Kandydaci do sejmiku województwa śląskiego

W pierwszej turze wyborów samorządowych 7 kwietnia wyborcy zdecydują, kogo poprzeć w wyborach do sejmiku województwa śląskiego. W siedmiu okręgach wyborczych do rozdzielenia jest w sumie 45 mandatów. Sprawdźmy, ilu jest chętnych na jedno miejsce do sejmiku w każdym z okręgów.