W czwartek Łukasz Smółka został wybrany na marszałka województwa małopolskiego. Było to szóste podejście do głosowania. Wszystkie wcześniejsze próby nie przynosiły sukcesu, ponieważ mimo posiadania większości w gremium - część radnych PiS nie godziła się na kandydaturę Łukasza Kmity .

Niedoszły marszałek: Czasem w polityce trzeba zrobić krok w tył

- Nazwałbym to inaczej. Wychodzimy zwycięsko z tego pojedynku. Przypomnę, że Donald Tusk w poniedziałek mówił "odbijamy Małopolskę". Mina działaczy PO i PSL po wczorajszym głosowaniu była wręcz dramatyczna - powiedział, podkreślając, że wybór Łukasza Smółki na to stanowisko wciąż jest równoznaczne ze zwycięstwem PiS.

- Czasem w polityce trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zwyciężać - stwierdził.

- Łukasz Smółka to osoba pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - zaznaczył, twierdząc, że był on "najlepszym kandydatem na marszałka".

Łukasz Kmita o wyborach na marszałka województwa małopolskiego: klasyczna korupcja

- To była także walka z PO. Czarne limuzyny rządowe krążyły po Małopolsce, jeździły do radnych, oferowały Spółki Skarbu Państwa, można powiedzieć, że stosowały klasyczną korupcję polityczną. Jestem bardzo wdzięczny politykom PiS że nie ulegli - stwierdził.

Łukasz Kmita: Za szóstym razem bym wygrał

Niedoszły marszałek stwierdził za to, że jest przekonany, że gdyby kandydował "szósty, może siódmy raz", odniósłby sukces.

- Poprosiłem pana prezesa o rozważenie możliwości wskazania innego kandydata . Wiem, że w świecie polityki to brzmi jak science-fiction, ale takie są właśnie moje wartości. (...) Pan prezes się nie wycofał (z promocji Kmity - red.), ja poprosiłem (o możliwość rezygnacji - red.) pana prezesa, to jest moja odpowiedzialność, ale dobrem, które widziałem na horyzoncie, jest dobro PiS - powiedział.

Barbara Nowak złożyła mandat. Łukasz Kmita: Szanuję jej zachowanie

Po wyborze Łukasza Smółki na marszałka województwa małopolskiego radna PiS Barbara Nowak złożyła swój mandat. - Zdrajcy nie powinni zasiadać na wysokich stanowiskach i dostawać nagrody za to, co zrobili - powiedziała, nawiązując do nieposłuszeństwa polityków PiS wobec Jarosława Kaczyńskiego.