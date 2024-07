Zwrot w sejmiku małopolskim. Potwierdziły się pogłoski

- Nazwisko? Wiadomo, wszyscy wiedzą - odpowiedział na pytanie dziennikarki Dominiki Orzeł. - Skąd zmiana? Na wniosek prezesa, ta zmiana bardzo mi się podoba, bo to jest propozycja kontynuacji polityki zarządu. Marszałek Smółka był w zarządzie i ma wszystkie sprawy na bieżąco. Mam nadzieję, że dziś wybierzemy marszałka - powiedział Jan Tadeusz Duda.

Łukasz Kmita: Powodzenia drużynie PiS

Pytany o to, czy zmiana oznacza, że prezes PiS się ugiął, Duda odpowiedział: - Prezes jest człowiekiem, jak każdy inny, racjonalnym. Cieszę się, że jest propozycja, która ma szansę być zaakceptowana. Pana Kmitę bardzo szanuję i mam nadzieje, ze będzie świetnym szefem okręgu. To młody człowiek, a tu jest dużo roboty - stwierdził Duda.

Kim jest Łukasz Smółka?

Do tej pory kandydatura Łukasza Kmity na marszałka województwa małopolskiego wydawała się nie do ruszenia. W poparcie posła PiS zaangażował się osobiście Jarosław Kaczyński i mimo, że Kmita przegrywał kolejne głosowania, to był wystawiany ponownie.