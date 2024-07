Była ambasador USA przy ONZ - Nikki Haley - która stoczyła z Trumpem ostrą walkę w prawyborach, powiedziała delegatom konwencji w Milwaukee, że były prezydent zaprosił ją do wystąpienia w imię jedności partii.

- Zacznę od uczynienia jednego perfekcyjnie jasnym: Donald Trump ma moje mocne poparcie, kropka - oznajmiła, ku oklaskom spoglądającego z trybun byłego prezydenta. Przyznała, że choć nie zgadza się z kandydatem partii w 100 proc. procentach, to robi to " dla dobra kraju ".

- Jestem tu dziś, bo musimy uratować kraj, a zjednoczona Partia Republikańska jest niezbędna, by go uratować - powiedziała.

Nikki Haley: Putin nie zaatakował Ukrainy, bo wiedział, że Trump jest twardy

Haley, która w prawyborach ostro krytykowała Trumpa za to, że na widok Putina "uginają mu się kolana" i darzy go większą sympatią od sojuszników Ameryki, we wtorek przekonywała, że były prezydent jest silnym i respektowanym liderem.