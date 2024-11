Wybory w USA 2024. Kiedy się odbędą?

Kiedy konkretnie odbędą się wybory prezydenckie w USA? Amerykanie ruszają do lokali wyborczych 5 listopada 2024 roku .

Wybory w USA. Kamala Harris - kim jest kandydatka demokratów?

Co ciekawe, Harris już jest pierwszą kobietą, która piastowała urząd prezydenta USA. W trakcie swojej wiceprezydentury przejęła obowiązki Joe Bidena, kiedy ten przebywał w szpitalu. Kandydatura Harris w trwających wyborach nie była oczywista. W wyniku kiepskich notowań Joe Bidena demokraci podjęli decyzję o zmianie kandydata na ostatniej prostej przed wyborami.

Wybory w USA. Donald Trump - kim jest kandydat republikanów?

Donald Trump to 78-letni miliarder i były prezydent Stanów Zjednoczonych. W latach 60. ubiegłego wieku Trump otrzymał dyplom z ekonomii i przejął rodzinną formę, która skupiała swoją działalność na obrocie nieruchomościami. Trump szybko rozwinął karierę, przechodząc do kolejnych sfer biznesu, prowadził m.in. swój autorski program The Apprentice.