Wybory w USA 2024. Wywiad wskazuje na Donalda Trumpa

"Podmioty te mają na celu wspieranie kandydata na prezydenta, a także wpływanie na wyniki wyborów do Kongresu , podważanie zaufania społecznego do procesu wyborczego i wzmacnianie podziałów społeczno-politycznych" - podkreślił amerykański wywiad, dodając, że Rosja próbowała wspierać Trumpa także w 2016 i 2020 roku.

Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump "przyjacielem" Kremla?

- Nigdy nie groziło nam niebezpieczeństwo wojny. On nigdy by nie wszedł na Ukrainę. Powiedziałem mu, "nigdy, przenigdy nie idź na Ukrainę" - powiedział Trump. Krytykował też politykę obecnej administracji USA za to, że "zmusiła Chiny i Rosję do małżeństwa".