USA. Donald Trump o relacjach z Tajwanem: Nie różnimy się od polisy ubezpieczeniowej

- Ale pamiętajcie o tym: Tajwan zabrał nam biznes czipów, no jak głupi jesteśmy? (...) Oni są ogromnie bogaci. I nie sądzę, byśmy się różnili od polisy ubezpieczeniowej. Dlaczego? Dlaczego to robimy? - pytał.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu reaguje na wywiad Trumpa

Donald Trump "świetnie dogadywał się" z Władimirem Putinem

- Nigdy nie groziło nam niebezpieczeństwo wojny. On nigdy by nie wszedł na Ukrainę. Powiedziałem mu, "nigdy, przenigdy nie idź na Ukrainę" - powiedział Trump. Krytykował też politykę obecnej administracji USA za to, że "zmusiła Chiny i Rosję do małżeństwa".