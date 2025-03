- Nasze drony są lepsze od zachodnich odpowiedników. Jeśli mówimy o głębokich uszkodzeniach, to jest to w 100 proc. prawda. Dzieje się tak, ponieważ producenci mają kontakt z polem bitwy. Oczywiste jest, że nie biorą udziału we wszystkich misjach, ale mają szybki, wysokiej jakości feedback. Tylko to działa - mówił "Fidel", oficer 14. pułku bezzałogowych statków powietrznych Ukrainy.