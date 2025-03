Prokuratura o okolicznościach śmierci Barbary Skrzypek. "Zgon nagły"

- W związku z powzięciem takiej informacji w krótkim czasie funkcjonariusze policji warszawskiej dokonali ustaleń związanych ze zdarzeniem. Ustaliliśmy, że do zgonu doszło we wczesnych godzinach porannych 15 marca w mieszkaniu, w obecności jednego z członków rodziny. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon, wystawił kartę zgonu, w której wpisał jako przyczynę zgonu "zgon nagły z nieznanych przyczyn" - opisał prokurator.

Ze względu na okoliczności, w jakich doszło do zgonu, przesłuchani zostali członkowie rodziny zmarłej. Jak przekazał prokurator, z ich zeznań wnika, że nie twierdzą, by do śmierci kobiety przyczyniły się działania osób trzecich. Materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane innej prokuraturze spoza okręgu warszawskiego, by nie budzić wątpliwości co do bezstronności organu.