O decyzji prezydenta Ukrainy poinformowała oficjalna strona Rady Najwyższej Ukrainy. Biuro prasowe opublikowało komunikat, w którym potwierdzono złożenie podpisu przez Wołodymyra Zełenskiego i pokrótce wyjaśniono, co zapisane zostało w ustawie.

"W okresie wojny związki, jednostki i oddziały Sił Zbrojnych mogą wyjeżdżać za granicę w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego , zapobiegania agresji zbrojnej, ochrony suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także wykonywania prawa do samoobrony zgodnie z art. 51 Statutu Narodów Zjednoczonych" - napisano.

Zaktualizowane przepisy zakładają, że decyzję o wysłaniu żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy do innego kraju podejmuje prezydent. Jednocześnie jest on zobowiązany do przedłożenia Radzie Najwyższej projektu ustawy zatwierdzającej taką decyzję.