W piątek Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże do pięciu państw członkowskich, w tym Polski. Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych, w tym np. systemu zezwoleń na eksport, aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż.

Kosiniak-Kamysz o braku embarga na zboże z Ukrainy: Błąd Komisji Europejskiej

Kosiniak-Kamysz odnosząc się do decyzji KE w sobotę na konferencji prasowej w Warszawie powiedział, że "jest to bardzo duży błąd Komisji Europejskiej, bo nie dba ona o interesy państw, które udzieliły największego wsparcia Ukrainie po wybuchu wojny i gigantyczna porażka unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego".

- Jedynym reprezentantem Polski w Komisji Europejskiej jest komisarz ds. rolnictwa, do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, nie był on w stanie zadbać o interes Polski, nie był w stanie zadbać o interes europejskiego rolnictwa, nie ma siły sprawczej - podkreślił szef PSL.

- Dlatego żądamy i oczekujemy natychmiastowej dymisji Janusza Wojciechowskiego z funkcji komisarza ds. rolnictwa, ponieważ nie zabezpieczył (on) interesów polskich rolników, ani bezpieczeństwa polskich konsumentów - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

- Kaucja 1 tys. zł na każdą tonę zboża rozwiązałoby problem. UE powinna eksportować zboże do państw potrzebujących. Komisarz Wojciechowski nie zrobił tego, nie zadbał o tranzyt, nie wyznaczył portów - zwrócił uwagę.

Lider PSL: Mamy grupę doświadczonych ekspertów

Lider PSL dopytywany, kto miałby zastąpić Wojciechowskiego odparł: "To już nowy rząd będzie - mam nadzieję - wyznaczał, jeżeli komisarz Wojciechowski podałby się teraz do dymisji, to oczywiście już po 15 października powinniśmy wyznaczyć komisarza".