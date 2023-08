Roman Giertych rezygnuje ze startu w wyborach. "To wina Lewicy"

Roman Giertych rezygnuje ze startu do Senatu. Mecenas oskarża Lewicę

Kampania wyborcza 2023. "Lewica robi wszystko, żeby ułatwić zwycięstwo PiS"

Zaznaczył przy tym, że po 15 października "nie można poklepywać PiS po plechach", ponieważ w przeciwnym razie obecna partia rządząca powróci w przyszłości ponownie do władzy. "Kwestia rozliczenia to nie jest kwestia zemsty. Kwestia rozliczenia PiS to kwestia przyszłości Polski jako poważnego państwa. To sprawa fundamentalna" - ocenił.