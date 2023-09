Mateusz Morawiecki: Chcę, aby Śląsk był najpotężniejszą częścią całej Polski

Referendum 15 października. Szef rządu o "bandach muzułmańskich imigrantów"

Morawiecki odnosił się także do planowanego referendum i namawiał do głosowania na "nie" we wszystkich referendalnych pytaniach.

"Tusk i jego ekipa są na pasku Berlina i Brukseli"

- Co Tusk ostatnio powiedział? Przecierałem oczy ze zdumienia, pewnie część państwa również to zauważyła. On mówi, że ma wielki szacunek do ludzi pracy - mówił dalej Morawiecki. - Szanowni państwo, niech ludzie pracy naprawdę zaczną się bać, bo jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy, my wszyscy ludzie pracy - robotnicy z wyprzedawanych zakładów, robotnicy wypychani na emigracje, ludzie pracy pracujący po 5-6 złotych za godzinę - muszą się zacząć bać - dodał.