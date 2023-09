Premier Mateusz Morawiecki: Przesyłamy słowa przestrogi do Kijowa

- Dotarcie do ludzi zdecyduje, kto wygra wybory. Bezpośredni kontakt jest niezwykle ważny. Wierzę w ten kontakt ponad jazgotem mediów - powiedział Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Premier dodał, że po wypowiedziach władz Ukrainy, relacje z nią "są w stanie co najmniej trudnym". - W kierunku Kijowa przesyłamy słowa przestrogi - podkreślił. W rozmowie z Piotrem Witwickim mówił też o nielegalnej migracji i aferze wizowej, w sprawie której interweniowała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Jej ruch określił mianem "wyjątkowej bezczelności" i zaznaczył, że to Polska może pytać, dlaczego Zachód doprowadził do "tak gigantycznego kryzysu migracyjnego".