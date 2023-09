Ambasador Ukrainy wezwany do MSZ. Chodzi o wypowiedź Zełenskiego

W trybie pilnym do MSZ wezwany został ambasador Ukrainy, przekazano mu protest wobec sformułowań wygłoszonych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przywódca Ukrainy mówił, jakoby część państw Unii Europejskiej pozorowała solidarność, jednocześnie pośrednio wspierając Rosję.

Wiceszef resortu wskazał, że takie twierdzenie, odnoszące się do naszego kraju, jest nieprawdziwe. Co więcej, jego zdaniem, jest to teza nieuprawniona wobec Polski, która pomaga Ukrainie od początku wojny.