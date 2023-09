Jeżeli władze Ukrainy będą eskalować konflikt, to my będziemy dokładać zakazy wwozu na kolejne produkty - powiedział w środę premier w wypowiedzi dla Polsat News. Mniej więcej w tym samym czasie wiceszef ukraińskiego resortu rolnictwa przyznał, że jego kraj prawdopodobnie nie wprowadzi embarga na polskie produkty. Podkreślił, że Ukraina wolałaby dojść do porozumienia z Polską.