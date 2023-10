15 października w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Na dwa tygodnie przed tym, gdy Polacy udadzą się do urn, w Warszawie i Katowicach odbywają się największe wydarzenia polityczne dwóch głównych sił. W stolicy połączone siły opozycji przeprowadzają Marsz Miliona Serc, z kolei w Katowicach odbywa się konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

W czasie spotkania z wyborcami partii rządzącej w "Spodku" przemawiał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Śledź relację z konwencji PiS

Wybory 2023. Jarosław Kaczyński o "celu" Tuska

- Żeby zwyciężyć, to obok potrzeby wiary, determinacji, ważna jest też potrzeba zrozumienia, o co teraz chodzi. Chodzi o to, żeby w Polsce nie wrócił system Tuska, bo on ma, jak powiedział premier, wokół siebie gamoni - zaznaczył na wstępie wicepremier.

W opinii lidera Prawa i Sprawiedliwości "to właśnie Donald Tusk podjął się zadania odbudowania poprzedniego systemu". - Zrozumiał, co musi być zapewnione. Po pierwsze to, że ci, którzy po 1989 roku zaczęli rabować nasz kraj, żeby mieli to prawo do rabunku w dalszym ciągu - mówił Jarosław Kaczyński.

Dalej wspomniał też o "celu" byłego premiera i szefa opozycji. - Trzeba było się jeszcze zgodzić, żeby Polska została podporządkowana dwóm siłom zewnętrznym - Niemcom i Rosji Tusk tutaj się wykazał, zrealizował swój cel - ocenił.

- Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest także kwestia wewnętrzna. Bezpieczeństwo Polski wewnętrze i zewnętrzne było czymś, co traktowano jako sferę widowiska - dodał Jarosław Kaczyński.

Wybory parlamentarne 2023. Kaczyński: Zniszczono stosunki z Ukrainą

Zdaniem wicepremiera sfera polityki zagranicznej również była związana z bezpieczeństwem. - Polska musiała znaleźć się daleko od USA, bo Niemcy i Rosja planowały i realizowały cel, którym było radykalne ograniczenie wpływów USA w Europie - mówił szef PiS.

- Zepsuto stosunki, i to celowo z Ukrainą, Litwą, osłabły relacje z Grupą Wyszehradzką. Kto tego oczekiwał? Oczywiście Niemcy i Rosjanie - kontynuował Kaczyński. - Aby taką politykę można było prowadzić, to trzeba było również prowadzić odpowiednią politykę edukacyjną w sferze kultury - dodał. Jak wskazał Jarosław Kaczyński, odnosząc się do niedawnego otwarcia Muzeum Historii Polski, "dopiero kiedy PiS wrócił do władzy, podjęli prace trudne, ale zakończone sukcesem".

- Wie Tusk, czego od niego chcą i to twardo realizuje. Obok elementów, które wynikały z zależności, były też takie, gdzie była inna przyczyna - to zaczadzenie ideologią liberalną. Nieustanne gry socjotechniczne, manipulacja zamiast demokracji - tak wyglądał system Tuska - mówił Kaczyński.

Jak wskazał, Polska "miała być państwem pozbawionym znaczenia pomiędzy Rosją a Niemcami, państwem bez ambicji". - Dwa miliony wyjazdów z kraju, płaca pięć zł za godzinę, odbieranie ludziom prawa do minimalnego dobrobytu, ale i odbieranie godności i to w sposób radykalny, który sam się nakręcał - wyliczał wicepremier, przypominając problemy rządów Donalda Tuska.

- Generalnie przekaz środków masowego przekazu wtedy był w gruncie rzeczy jednolity, był jednolitym wsparciem dla władzy, tak, jakby to był niedemokratyczny system. Jednocześnie trwała kampania przeciwko opozycji, kampania przybierająca niezwykle ostre formy, która nie oszczędzała nawet po zamachu smoleńskim tragicznie poległych - mówił Jarosław Kaczyński.

Więcej informacji wkrótce.

