Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi. Złożyli go Bezpartyjni Samorządowcy, którzy zarzucili liderowi Koalicji Obywatelskiej, że kłamał na ich temat podczas jednego z wieców wyborczych.

- Nie zgadzamy się z uzasadnieniem sądu. Podtrzymujemy, że Tusk kłamał na nasz temat. Będzie apelacja - mówi Interii Bohdan Stawiski, koordynator medialny Bezpartyjnych Samorządowców.

-Będziemy się od decyzji sądu odwoływać. Uzasadnienie jest moim zdaniem kuriozalne. Pani sędzia uznała, że wypowiedź Donalda Tuska miała charakter wiecowy i nie można jej traktować jako informacji. Tymczasem Donald Tusk sam zaapelował, by "nieść tę informację dalej". To naprawdę kuriozalne - komentuje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego i "jedynka" Bezpartyjnych w wyborach do Sejmu we Wrocławiu.

Informację o wygranej lidera PO w trybie wyborczym z KW Bezpartyjni Samorządowcy podała w środę Wioletta Paprocka-Ślusarska. "Można mówić, że Bezpartyjni to przystawka PiS-u i pomocnicy Kaczyńskiego. Także tak. Wszyscy Ci bezpartyjni to kandydaci komitetu partii politycznej" - podała w serwisie X (dawniej Twitter).

Doniesienia te potwierdził w mediach społecznościowych Robert Kropiwnicki. "Wniosek bezpartyjnych oddalony, Donald Tusk wygrał proces w Legnicy. Serdeczne gratulacje!" - czytamy w poście.

Dodał również: "Wygraliśmy dzisiaj, wygramy 15 października 2023!".

Pozew w trybie wyborczym przeciwko Donaldowi Tuskowi

We wtorek opisywaliśmy, że do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął pozew w trybie wyborczym przeciwko Donaldowi Tuskowi, złożony przez Bezpartyjnych Samorządowców.

Zarzucali liderowi Koalicji Obywatelskiej, że kłamał na ich temat na jednym ze spotkań z wyborcami. Pozew dotyczył słów wypowiedzianych przez Tuska 21 września podczas wiecu w Pile. Wówczas polityk mówił, że to "przystawka PiS" i "pomocnicy Kaczyńskiego", i zarzucił wprost, że są finansowani przez partię rządzącą.

- My dobrze wiemy, kto założył ten komitet, kto go finansuje. Ale nie wszędzie w Polsce ludzie to wiedzą. Wiecie, Bezpartyjni Samorządowcy to fajnie brzmi. To oni tam będą może Rafała Trzaskowskiego szukali na liście, tak? To jest przystawka PiS. Mówię o tym w sposób absolutnie odpowiedzialny. To jest komitet, który ma pomóc PiS dalej rządzić - mówił kilka dni temu w Pile Donald Tusk.

- Nie ma dzisiaj czegoś takiego dzisiaj na listach jak Bezpartyjni Samorządowcy. Są te dwa słowa, które kryją pod tymi ładnie brzmiącymi słowami prawdę prostą i brutalną: przystawka PiS, pomocnicy Kaczyńskiego - przekonywał lider Koalicji Obywatelskiej.

To właśnie te słowa wywołały oburzenie w szeregach Bezpartyjnych Samorządowców. Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego i lider listy Bezpartyjnych do Sejmu we Wrocławiu w rozmowie z Interią podał, że "w kampanii nie można kłamać".

Wiem, że nasze rosnące poparcie nie jest na rękę PiS, dlatego musieliśmy wygrać z TVP, która nas pomijała. Nie jest też na rękę PO, której lider kłamie na nasz temat. Zastanawia mnie, dlaczego to robi, skoro jego partyjny kolega Michał Szczerba za insynuacje o naszej współpracy z PiS przegrał z nami w sądzie - dodał.



Działacze Bezpartyjnych Samorządowców domagali się przeprosin od Tuska na pięciu wiecach, w telewizji oraz w mediach społecznościowych.

